Afrique: Le continent au Mondial 2026 - Bilan contrasté, mais rien n'est perdu

10 nations, un bilan en demi-teinte; c'est le moins que l'on puisse dire au terme de la première journée complète de la phase de poule du Mondial 2026. Le continent africain présente un tableau qui rappelle le réalisme du football. 2 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, pour un total de 9 buts inscrits contre 12 concédés. Une première sortie qui n'indique ni catastrophe, ni exploit. Un entre-deux qui résume assez bien l'état du football africain sur la scène mondiale.

Les motifs de satisfaction existent et il serait injuste de les ignorer. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les seules équipes africaines parmi les 10 engagées à avoir remporté leur premier match. Les Éléphants ont fait preuve de solidité et d'efficacité pour écarter l'Équateur (1-0), tandis que les Black Stars ont arraché leur victoire face au Panama dans les derniers instants grâce à Caleb Yirenki. 2 succès précieux, 2 équipes qui abordent la suite avec le mental des vainqueurs.

Parmi les nuls, il faut distinguer le sublime du terne. Le Maroc a réalisé l'une des prestations les plus marquantes de cette première journée africaine. Les Lions de l'Atlas ont dominé la première période face au Brésil, confisqué le ballon, multiplié les passes courtes, et ouvert le score par Saibari avant d'être rejoints par Vinicius Junior. Entre nous, un point pris face à la Seleção, c'est loin d'être anodin. Le Cap-Vert, lui, a réussi à éteindre le jeu espagnol en tenant le 0-0, tandis que la RD Congo et l'Égypte ont chacune arraché un 1-1 respectable face au Portugal et à la Belgique.

Mais il y a aussi les déceptions, sévères et sans appel. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est lourdement incliné face à la France (1-3). L'Algérie, engloutie par l'Argentine (0-3), n'a jamais existé. Pire encore, la Tunisie a subi une correction humiliante face à la Suède (1-5), révélant de graves lacunes défensives et un manque de compétitivité inquiétant à ce niveau. Quant à l'Afrique du Sud, balayée dès le match d'ouverture par le Mexique, elle reste la grande déçue de ce premier tour. Heureusement, elle a pu se ressaisir en arrachant cette fois le nul (1-1) face aux Tchèques.

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Sur le plan du jeu, le constat est sans détour. Il y a que trop d'équipes africaines ont souffert défensivement et manqué de créativité offensive. L'intensité physique caractéristique du football continental a parfois cédé face à la vitesse de circulation du ballon des adversaires européens et sud-américains. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire disposent de profils de transition rapides, le Maroc et la Tunisie misent sur la densité technique, mais trop souvent, ces qualités n'ont pas suffi à compenser les erreurs individuelles.

Pourtant, il serait prématuré de sonner le glas. Dans ce nouveau format à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les seizièmes de finale, mais les 8 meilleurs 3e les rejoignent également.

Concrètement, même une troisième place peut mener loin. Si des équipes comme l'Afrique du Sud et le Sénégal sont condamnées à l'exploit, d'autres ont moins de pression pour ce nouvel acte. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont bien lancés. Le Maroc, avec le talent de ses joueurs, a toutes les cartes en main pour aller chercher la qualification directe.

Rien n'est compromis. Mais il faudra hausser le niveau, corriger les erreurs et trouver une rigueur collective que cette première journée n'a que trop rarement offerte. L'Afrique a les hommes. Il lui faut désormais le collectif et la qualité qui va avec.