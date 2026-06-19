Centrafrique: Procès Bozizé - Le pays à l'épreuve de la justice et de la stabilité

Entre mémoire des conflits, lutte contre l'impunité et recompositions géopolitiques régionales, le procès de l'ancien président François Bozizé constitue un tournant majeur pour l'avenir de la République centrafricaine.

L'ouverture, le 16 juin à Bangui, du procès par contumace de l'ancien président François Bozizé devant la Cour pénale spéciale (CPS) dépasse largement le cadre d'une simple affaire judiciaire. Pour la République centrafricaine, il s'agit d'un moment historique où se croisent justice transitionnelle, consolidation de l'État et enjeux de stabilité régionale.

Plus qu'un ancien chef d'État jugé pour des crimes présumés, c'est toute une période de violences politiques et de conflits armés qui se retrouve confrontée à l'exigence de vérité et de responsabilité. Accusé de crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013 dans le camp militaire et le centre de détention de Bossembélé, François Bozizé est poursuivi pour des faits particulièrement graves : meurtres, disparitions forcées, actes de torture, viols et autres traitements inhumains attribués à des membres de sa garde présidentielle et des forces de sécurité placées sous son autorité.

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Les magistrats de la CPS estiment disposer d'éléments suffisamment sérieux pour engager sa responsabilité pénale en tant que chef suprême des forces armées et supérieur hiérarchique. Au-delà des accusations elles-mêmes, ce procès symbolise la volonté de la Centrafrique de rompre avec une longue tradition d'impunité.

Depuis son indépendance, le pays a été marqué par une succession de coups d'État, de rébellions et de crises politico-militaires qui ont durablement fragilisé les institutions. Dans ce contexte, les crimes commis durant les conflits sont souvent restés sans réponse judiciaire, alimentant un cycle de violence récurrent. La création de la CPS en 2015 répond précisément à cette nécessité.

Soutenue par les Nations unies mais intégrée au système judiciaire national, cette juridiction hybride constitue une expérience unique en Afrique centrale. Son objectif est de juger les auteurs des crimes les plus graves tout en renforçant les capacités de la justice centrafricaine. Le procès Bozizé représente ainsi un test majeur pour sa crédibilité et sa capacité à faire prévaloir l'État de droit dans un environnement encore marqué par l'insécurité. Les enjeux sont également politiques. Bien qu'exilé depuis plusieurs années, François Bozizé demeure une figure influente de la vie politique centrafricaine.

Son nom reste associé à plusieurs mouvements armés, notamment à la Coalition des patriotes pour le changement, qui avait tenté de déstabiliser le pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra en 2020. Dans ces conditions, le procès intervient dans un contexte où la frontière entre justice et rivalités politiques demeure particulièrement sensible.

Mais la portée de l'affaire dépasse les frontières centrafricaines. Située au coeur de l'Afrique centrale, la Centrafrique est entourée de pays eux-mêmes confrontés à des défis sécuritaires majeurs. Les crises centrafricaines ont souvent produit des effets régionaux : flux de réfugiés, circulation d'armes, implantation de groupes armés et développement d'économies criminelles transfrontalières.

Le procès Bozizé envoie donc un signal à l'ensemble de la région : les anciens dirigeants et responsables militaires ne sont plus nécessairement à l'abri de poursuites pour les crimes commis sous leur autorité. Enfin, cette procédure intervient dans un contexte géopolitique marqué par la montée des rivalités d'influence en Afrique centrale.

La présence russe en Centrafrique, les intérêts des puissances occidentales, l'action des Nations unies et l'implication de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale confèrent à ce procès une dimension internationale. Sa crédibilité sera observée bien au-delà de Bangui. Au fond, le procès de François Bozizé pose une question essentielle : une paix durable peut-elle être construite sans justice ?

Pour la Centrafrique, la réponse conditionnera non seulement la réconciliation nationale, mais aussi la capacité de l'État à tourner définitivement la page des conflits qui ont longtemps entravé son développement. Au-delà du verdict, c'est donc l'avenir même de la gouvernance et de la stabilité du pays qui se joue aujourd'hui devant les juges.