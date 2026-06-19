Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a officiellement annoncé, jeudi 18 juin 2026, à Ouagadougou, la tenue du IVe Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'UEMOA, du 13 au 15 juillet 2026, dans la capitale.

Le IVe Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'Union économique et monétaire ouest africaine (SIPEN-UEMOA) est prévu du 13 au 15 juillet 2026, à Ouagadougou. A cet effet, Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a annoncé, jeudi 18 juin 2026, dans la capitale, la tenue de l'évènement, sur le thème « Refonder l'économie numérique au sein de l'UEMOA : intelligence artificielle, fintech et finance inclusive ».

Selon les organisateurs, le salon va réunir des professionnels de l'économie numérique des huit pays membres de l'UEMOA. Le représentant de la ministre chargée de la transition digitale, Sié Maxime Da, a souligné que le thème choisi intervient dans un contexte où les technologies numériques occupent une place croissante dans les stratégies de développement des Etats. « L'intelligence artificielle, les technologies financières, la cybersécurité, les données et les parcours numériques transforment profondément nos économies, nos administrations et nos sociétés », a-t-il indiqué.

Pour lui, la thématique traduit la volonté des organisateurs de concentrer les débats sur les leviers les plus structurants de la transformation économique régionale. Sié Maxime Da a également souligné que l'évolution du numérique présente à la fois un défi et une opportunité pour le Burkina Faso. « Elle favorise l'émergence de nouveaux modèles d'affaires et nécessite une adaptation aux transformations », a laissé entendre Sié Maxime Da. A son avis, de nombreuses initiatives conduites par le département en charge de la transition digitale permettent de bâtir progressivement un environnement numérique plus performant, plus sécurisé et adapté aux réalités du Burkina Faso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A titre d'illustration, il a cité l'adoption de la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle. « Cela marque la volonté du gouvernement burkinabè de préparer l'avenir tout en veillant à ce que la technologie émergente réponde aux besoins concrets de la population, de l'administration et du secteur productif », a renchéri Sié Maxime Da. A l'entendre, l'organisation de l'IVe SIPEN-UEMOA à Ouagadougou constitue une reconnaissance du dynamisme de l'écosystème numérique au Burkina.

Un cadre d'échange entre experts et décideurs

Aux dires du représentant de la ministre chargée de la transition digitale, par ailleurs directeur général de la transformation digitale, le Salon constitue également un cadre d'échanges entre décideurs publics, experts, entreprises, investisseurs, chercheurs et innovateurs de l'espace UEMOA.

En effet, il a annoncé que 1 000 participants professionnels sont attendus à Ouagadougou. Le président de la Fédération des acteurs du numérique du Burkina Faso, Georges Évariste Tassembedo, a fait savoir que trois grands panels vont être animés sur les sous-thèmes suivants : « I A et renforcement de l'économie numérique dans l'espace UEMOA », « Fintech, finance inclusive et transformation des services financiers », « Gouver-nance, confiance numérique et souveraineté financière ».

Aussi, il a fait comprendre qu'un salon d'exposition va offrir aux acteurs du numérique une vitrine pour valoriser leurs innovations. Georges Évariste Tassembedo a confié que l'un des résultats majeurs SIPEN-UEMOA va être l'adoption de la déclaration de Ouagadougou. « Ce document stratégique rassemblera les principales recommandations formulées par les Etats, les institutions financières, les entreprises technologiques, les experts et les partenaires techniques. Il constituera une feuille de route régionale pour le développement numérique dans l'espace UEMOA », a-il-dévoilé.