Burkina Faso: Coris Holding honoré à Bakou

Coris Holding a été sacré « Institution financière partenaire la plus impactante de l'année », au Forum du secteur privé de la Banque islamique de développement (BID), qui se tient du 16 au 19 juin 2026 à Bakou en Azerbaïdjan.

C'est une distinction internationale majeure pour Coris Holding, qui apporte la preuve de sa montée en puissance dans le domaine de la finance islamique et de son engagement en faveur d'une prospérité inclusive et durable. Le groupe bancaire panafricain a reçu, le 17 juin 2026 à Bakou, le prestigieux prix de « l'Institution financière partenaire la plus impactante de l'année », en marge du Forum du secteur privé 2026 de la Banque islamique de développement (BID).

Cet événement, considéré comme l'un des rendez-vous économiques les plus importants du monde islamique, réunit institutions financières, investisseurs et décideurs publics. Cette distinction consacre le rôle grandissant de Coris Holding dans le développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest et centrale. Mieux, elle lui confère une plus grande visibilité et une attractivité plus importante auprès des partenaires stratégiques.

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A travers sa filiale spécialisée en finance islamique, le groupe panafricain a su développer des solutions financières conformes et adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers. Cette approche répond à une demande croissante dans plusieurs pays ouest-africains, où la finance islamique est perçue comme un levier complémentaire pour financer les investissements, soutenir l'entrepreneuriat et favoriser l'inclusion financière.

Allier rentabilité et contribution au développement

En pleine ascension sur le continent, Coris Holding est très attaché à l'impact économique et social de ses financements et investissements. En plus de l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises (PME), le groupe vient en appui à des projets structurants et contribue au financement des secteurs importants en Afrique.

Cette orientation lui permet d'allier rentabilité et contribution au développement, un équilibre de plus en plus recherché par les investisseurs et les institutions internationales. Dans un message publié sur son profil LinkedIn, le Président du Conseil d'administration (PCA) de Coris Holding, Idrissa Nassa, a exprimé sa fierté et sa gratitude à la BID.

« Cette distinction met en lumière la contribution de Coris Holding au développement de la finance islamique dans la sous-région et son impact en faveur d'une prospérité inclusive et durable. Nos remerciements aux organisateurs de ce forum, véritable cadre de valorisation et de partage entre institutions et acteurs économiques », a-t-il soutenu. En conjuguant performance économique et impact social, Coris Holding s'affirme comme un acteur incontournable pour l'avenir de la finance islamique en Afrique.