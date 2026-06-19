Le Président du Faso, Chef de l'État, Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce jeudi 18 juin 2026, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de deux agents de police pour des faits de détournement de deniers publics. Selon le Camarade Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, le montant total détourné est estimé à 45 216 000 FCFA, destiné à la prise en charge des opérations de l'Unité Mobile d'Intervention de la Police Nationale basée à Koin dans la région des Bankui.

Il s'agit du Lieutenant de police TIAO B. Nicolas, matricule 90 605 X, Chef du service administratif et financier de la Direction régionale de la Police Nationale des Bankui, et du Sergent-chef de police ILBOUDO Pawentoré Marcelin, matricule 309 147 H, Responsable de la logistique au sein dudit service administratif et financier. Le Conseil des ministres a entériné la révocation, en application des dispositions de la loi 027-2018 portant statut du cadre de la Police nationale, et du décret N° 2019-0406 portant règlement de discipline générale de la Police Nationale.

Habitat et infrastructures de transport : deux décrets pour faciliter l'acquisition d'autorisations de construire et d'agréments

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Au titre du Ministère de la Construction de la Patrie, le Conseil des ministres a adopté deux décrets. Le premier décret porte sur la catégorisation et les modalités de délivrance des actes de construction. Pour le Camarade Ministre de la Construction de la Patrie, ce décret est pris en application de la nouvelle loi portant Code de l'urbanisme et de la construction, adoptée le 3 mars 2026.

« Prenant en compte la vision et les orientations reçues du Camarade Capitaine, Président du Faso, le décret vise surtout à apporter de la lisibilité, simplifier et réduire surtout les pièces exigées, et donc les coûts, et aussi les délais relatifs au traitement des différents agréments », a dit le Camarade Ministre Mikaïlou SIDIBÉ.

Le deuxième décret adopté pour le compte du Ministère de la Construction de la Patrie, porte sur les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures de transport. Le Camarade Mikaïlou SIDIBÉ, explique que ce décret vise à harmoniser le dispositif qui gère ces agréments et simplifier les procédures pour permettre notamment aux Petites et Moyennes Entreprises naissantes de pouvoir opérer dans le secteur de la construction.