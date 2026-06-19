Addis Ababa — Selon l'ancien président de l'administration provisoire du Tigré, Getachew Reda, l'importance des dernières restrictions américaines en matière de visas visant les membres radicaux du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) ne réside pas dans les sanctions elles-mêmes, mais dans la décision de Washington d'imputer la responsabilité de l'escalade des tensions dans le nord de l'Éthiopie au camp dirigé par Debretsion Gebremichael.

Getachew a déclaré à l'ENA que la position du gouvernement américain constituait un message politique fort concernant la source de l'instabilité dans la région.

« L'importance de cette restriction en matière de visas ne réside pas dans la restriction elle-même, mais dans le fait que le gouvernement américain a imputé la responsabilité de la montée des tensions en Éthiopie au camp de Debretsion », a déclaré Getachew.

Le gouvernement américain a récemment annoncé des restrictions en matière de visas à l'encontre de personnes qui, selon lui, compromettent la paix et la stabilité dans le nord de l'Éthiopie.

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Getachew a souligné que ces mesures identifient spécifiquement les partisans de la ligne dure du TPLF associés à Debretsion comme contribuant à l'aggravation des tensions au Tigré.

Il a en outre fait valoir que cette mesure devait également être considérée comme un avertissement à l'intention des acteurs soupçonnés de collaborer avec ces éléments, notamment le régime d'Isaias Afwerki.

« Cela fait également allusion aux sanctions du Département d'État à l'encontre des partisans de la ligne dure, qui constituent un avertissement implicite à l'intention de toutes les parties susceptibles de collaborer avec eux, y compris le régime du président Isaias Afwerki », a noté Getachew.

Ces remarques font suite à une déclaration du porte-parole du Département d'État américain, Tommy Pigott, qui a averti que les tensions croissantes entre les partisans de la ligne dure du TPLF et le gouvernement éthiopien risquaient de raviver le conflit dans le nord de l'Éthiopie et de menacer la stabilité régionale au sens large.

M. Pigott a rappelé que des membres des Forces de défense du Tigré (TDF) et des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) s'étaient affrontés plus tôt cette année, marquant la première confrontation directe entre les deux camps depuis la fin de la guerre dévastatrice de 2020-2022.

« Des centaines de milliers de civils dans tout le nord de l'Éthiopie ont déjà fui leurs foyers, craignant un retour à la guerre », a déclaré M. Pigott.

Le Département d'État américain a souligné que Washington restait déterminé à soutenir les Éthiopiens, y compris la population du Tigré, qui aspirent à vivre dans la paix et la sécurité.

Il a également réaffirmé son intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les individus et les groupes jugés responsables de menacer la paix et la stabilité dans la région rendent des comptes.

Les observateurs considèrent que cette dernière mesure prise par les États-Unis va au-delà d'une simple sanction de routine et reflète l'évaluation faite par Washington quant à l'identité du principal responsable de la recrudescence des tensions qui suscitent des inquiétudes quant à la pérennité du processus de paix dans le nord de l'Éthiopie.