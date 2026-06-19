Afrique: Groupe B (2e journée) - 20h00 - Suisse-Bosnie Herzégovine - Renforcer sa position

Ce soir, la Suisse de Murat Yakin et la Bosnie-Herzégovine de Sergej Barbarez vont aborder cette deuxième sortie avec l'objectif de renforcer leur position avant la dernière journée du groupe B. Il faut dire que dans cette poule, forcément, les points vaudront leur pesant d'or puisque outre les Suisses et les Bosniaques, le Canada et le Qatar sont également en lice. Contraints au nul face au Qatar, les Suisses tenteront de prendre leur envol face à la Bosnie Herzegovine, du côté du SoFi Stadium d'Inglewood à Los Angeles.

Régulière de par sa présence au Mondial, sachant qu'elle n'a plus manqué la moindre édition de cette compétition depuis 2002, avec trois dernières participations où elle avait atteint les 1/8es de finale, la Suisse espère faire mieux cette fois-ci, ou du moins rééditer la même performance. Quant aux Bosniaques, un onze qui retrouve la Coupe du monde après sa participation en 2014, après la parité face au Canada, une sélection qui a évolué devant son public, cette rencontre pourrait la mettre sur orbite en cas de victoire.

Chapitre compositions probables à présent, côté Suisses, devant Kobel dans les bois, l'on retrouverait les Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Zakaria, Xhaka, Freuler, Ndoye, Embolo et Vargas qui se produiront dans un plan de jeu en 3-4-3. La Bosnie Herzegovine évoluera quant à elle en 4-4-2 avec Vasilj comme dernier rempart derrière les Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic et Lukic.