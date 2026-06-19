Congo-Brazzaville: Solidarité - L'association Synergie de soutien des couches fragiles poursuit son action

Présidée par Francine Princia Servyce née Bambi, l'association Synergie de soutien des couches fragiles continue d'oeuvrer sans relâche dans le domaine social aussi bien dans les grandes villes que dans les localités de l'intérieur du pays. Sa présidente est revenue sur quelques actions menées durant le dernier trimestre de 2025 et le programme de 2026.

Créée en 2019, avec pour objectif principal de redonner espoir, dignité et sourire aux personnes les plus vulnérables, Synergie de soutien des couches fragiles assiste des personnes en situation de précarité, aussi bien dans les localités de l'intérieur du pays que dans les grandes villes, notamment à travers la remise de kits scolaires ; la distribution de denrées alimentaires, de vêtements; l'assistance à l'achat de produits pharmaceutiques aux malades démunis hospitalisés ; ainsi que des formations dans les domaines de la couture, de l'informatique bureautique et de l'alphabétisation.

Ces actes de bienfaisance résultent de la solidarité et des efforts collectifs rendus possibles grâce aux contributions mensuelles des membres et aux appuis périodiques des partenaires, incarnant la vision de vie et la devise qui n'est autre que « Unissons-nous pour témoigner l'amour du prochain ».

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C'est dans ce contexte que la présidente de cette association, faisant le point des activités du quatrième trimestre 2025, a rappelé que quatre grandes activités ont été menées, précisément à Sibiti, dans la Lékoumou, où des vieillards, des veuves, des orphelins et des malades hospitalisés onté été assistés; à Djambala, dans les Plateaux, où la même chose a été faite à l'endroit des mêmes couches fragiles.

Un centre de formation a été ouvert à Brazzaville en sus de son bureau qui existait déjà. Il est constitué de trois filières: l'alphabétisation, l'informatique bureautique et la couture. La quatrième grande activité a été l'assistance aux orphelins à Brazzaville avec le soutien de sa partenaire, la Banque postale du Congo. Francine Princia Servyce née Bambi a indiqué qu'il s'agissait d'assister des enfants orphelins démunis, des veuves et des personnes à faible mobilité. Plus de soixante-dix enfants issus des orphelinats ont reçu des cadeaux de Noël, des denrées alimentaires...

Il s'est agi de l'orphelinat Capita, à Mayanga, dans le huitième arrondissement Madibou; de l'orphelinat Le bon berger dans le sixième arrondissement, Talangai; et de l'orphelinat Majesté céleste à Ngamakosso, toujours à Talangai. L'assistance a été apportée également au centre de réinsertion des enfants vulnérables, à Batignoles, dans le quatrième arrondissement, Moungali. Des personnes à faible mobilité ainsi que leurs enfants ont bénéficié des habits.

Pour cette année en cours, l'association souhaite élargir son champ de formation en incluant le programme de formation en pâtisserie et en cuisine et aussi l'intérieur du pays. A cet effet, elle envisage de s'étendre dans quatre localités ainsi qu' à Pointe-Noire.

Assister toujours des personnes en difficulté

Francine Princia Servyce née Bambi a ajouté que tout ce qui est fait témoigne l'amour du prochain, conformément aux recommandations bibliques qui exhortent au partage et à la bienveillance, notamment à travers des passages suivants: «Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres», Jean 13 : 34-35; «Il leur répondit : que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même», Luc 3 : 11.

Très émues du geste de l'Association synergie de soutien des couches fragiles et sa présidente, des personnes vivant avec handicap ont exprimé leur joie. «Nous sommes une organisation de personnes vivant avec handicap, nous avons sollicité du soutien partout, mais toutes les portes nous étaient fermées. Dieu merci, quand nous avons contacté l'association Synergie de soutien des couches fragiles, la présidente, par son amour, par son coeur rempli d'humanisme, nous a ouvert les portes. L'association nous a reçues, nous a donné à manger et nous a remis des vêtements ainsi qu'à nos enfants», ont-elles témoigné, remerciant la présidente de l'association Synergie de soutien des couches fragiles.

«Au nom de personnes vivant avec handicap, je vous dis merci et je crois que cela va continuer, parce que souvent, nous sommes marginaliséés, chosifiéés, alors que nous sommes crééés à l'image de Dieu. Nous avons tous le même sang. La Bible dit: "Aimez-vous les uns, les autres". Malgré notre état, nous sommes des humains et méritons de l'affection, de la considération. Je bénis la présidente de l'association. Nous avons déposé notre demande la veille, et aujourd'hui, elle nous a reçues et nous a donné quelque chose. C'est cela l'amour et cela me va droit au coeur, je suis ému, que Dieu vous bénisse», a ajouté le président de l'Association des personnes vivant avec handicap.