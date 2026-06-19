Afrique: Le continent se réchauffe plus vite que le reste de la planète

Plus de 13 millions de personnes affectées, plus de 3.000 morts : les phénomènes météorologiques extrêmes ont durement frappé l'Afrique l'an dernier, selon l'ONU. Le continent se réchauffe désormais plus vite que la moyenne mondiale, tandis que ses glaciers, à l'image du Kilimandjaro, sont en voie de disparition.

Selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les crues ont représenté plus de la moitié des événements signalés.

Ainsi, les graves inondations survenues au Nigéria en mai ont causé plus de 200 morts, tandis que celles qui ont touché la République démocratique du Congo (RDC) en avril ont fait plus de 160 victimes.

La saison des cyclones tropicaux 2024/2025 a été particulièrement active dans le sud de l'océan Indien. La sécheresse a touché plus de 8,5 millions de personnes en Afrique de l'Est.

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©FAO/ Giulio Napolitano Des femmes creusent des sillons en forme de demi-lune pour économiser l'eau, au Niger. Des signes visibles du changement climatique

La publication de ces données survient alors que le continent africain se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. L'OMM note que le taux de réchauffement observé depuis 1991 y est nettement supérieur à celui enregistré au cours de chacune des périodes de trente ans précédentes.

En 2025, la température moyenne annuelle de l'air à la surface des terres émergées s'est classée entre le troisième et le septième rang des plus chaudes jamais enregistrées, à environ 0,51 °C (marge d'incertitude: 0,31 °C à 0,60 °C) au-dessus de la moyenne de la période 1991-2020.

Les anomalies de température les plus importantes ont été observées en Afrique du Nord, notamment le long de la côte méditerranéenne de l'Algérie et de la Tunisie. L'Afrique australe a enregistré l'anomalie de température la plus faible, soit +0,21 °C (0,08 °C-0,35 °C) par rapport à la même période de référence.

« Les signes du changement climatique sont visibles partout en Afrique - de l'augmentation des températures à l'élévation du niveau de la mer, en passant par les inondations et les sécheresses dévastatrices », a déclaré la Secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

Le Kilimandjaro perd ses glaciers

La fonte des glaciers a une incidence sur le niveau de la mer, les cycles hydrologiques régionaux et la survenue de dangers locaux tels que les crues provoquées par la rupture de lacs glaciaires.

Sur le continent africain, les glaciers ne subsistent aujourd'hui que sur deux volcans - le mont Kenya au Kenya et le mont Kilimandjaro en Tanzanie - ainsi que dans la chaîne du Rwenzori, à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Plus haute montagne du continent africain, la couche de glace du Kilimandjaro (5.895 m) disparaît rapidement en raison du réchauffement climatique. La superficie de ses glaciers est passée de 11,4 km² en 1900 à moins de 1 km² ces dernières années.

D'après de récentes recherches, les glaciers africains ont perdu plus de 90 % de leur superficie depuis la fin du XIXe siècle. Entre 1906 et 2021/2022, la superficie des zones de glace des monts Kenya et Ruwenzori est passée, respectivement, de 1,64 km² à 0,07 km² et de 6,51 km² à seulement 0,38 km².

NOOR/Kadir van Lohuizen Aux Seychelles, des efforts sont entrepris pour améliorer la protection des côtes contre les inondations causées par les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique. Le littoral africain sous la pression de la montée des eaux

Plus globalement, le réchauffement de l'océan se poursuit dans toute la région, avec des vagues de chaleur marines généralisées. L'élévation du niveau de la mer le long de certaines côtes africaines dépasse la moyenne mondiale depuis 1999.

Entre 1999 et 2025, l'élévation du niveau de la mer le long des côtes africaines dépasse la moyenne mondiale de 3,6 mm par an dans plusieurs régions, atteignant environ 4,2 mm par an le long de la côte Atlantique, 5,2 mm par an le long de la côte de l'océan Indien et 5,6 mm par an dans la mer Rouge.

Le long des côtes de l'océan Indien, le taux d'élévation a été assez important, atteignant 5,2 mm par an sur la période 1999-2025. En mer Rouge, le rapport a également observé le long des côtes un taux d'élévation du niveau de la mer plus élevé sur la même période (5,6 ± 0,21 mm par an).