Libye: Un accord sur des élections «au plus tard le 17 février 2027» mais sans l'appui du clan qui dirige l'Est

Les trois principales institutions de Libye ont annoncé le 18 juin 2026 un accord sur « une feuille de route » pour la tenue d'élections législatives et présidentielle « au plus tard le 17 février 2027 », une initiative rapidement désavouée par le clan Haftar qui contrôle l'Est libyen.

C'est peut-être le signe d'un apaisement entre factions rivales en Libye. Cette semaine, les trois principales institutions du pays ont annoncé s'être accordées sur « une feuille de route » pour se diriger vers des élections législatives et présidentielle, en début d'année prochaine.

Depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est fracturée en deux pouvoirs rivaux : l'un à Tripoli reconnu par l'ONU et l'autre à Benghazi gouverné par le maréchal Khalifa Haftar.

C'est lors d'une réunion en visioconférence ce mardi que les principales instituions de l'Ouest et de l'Est libyens se sont entendues sur cette « feuille de route » pour aller vers des législatives et une présidentielle, « simultanément » et « le 17 février prochain au plus tard ».

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Ce « document de principes » a été adopté, d'un côté à l'Ouest par le Conseil présidentiel et le Haut Conseil d'État basés à Tripoli et reconnus par l'ONU, et de l'autre côté à l'Est par le Parlement de Benghazi, partie de la Libye gouvernée par le clan du maréchal Khalifa Haftar.

Le clan du maréchal Khalifa Haftar soutient le plan américain

Ce dernier, pourtant, n'affiche pas le même enthousiasme que les trois institutions précédemment citées. Peu après l'annonce de cet accord, le Commandement général des forces armées, dirigé par Haftar, a en effet surtout apporté son soutien au plan de l'Américain Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Afrique. Un plan jusque-là non-reconnu par le maréchal et qui repose sur un rapprochement politique entre Tripoli et Benghazi, l'Est et le Sud libyens contrôlé par Haftar abritant l'essentiel des gisements d'hydrocarbures.

Sans appuyer explicitement le plan défini cette semaine, Khalifa Haftar affirme lui aussi travailler sur « une feuille de route » pour « organiser des élections dans les meilleurs délais possibles », sans en préciser l'échéance.

Après un scrutin parlementaire réussi en 2012, la Libye avait sombré dans l'instabilité, à la merci de milices aux allégeances mouvantes et, un temps, de groupes jihadistes.

Des élections censées unifier le pays avaient été programmées pour décembre 2021 sous parrainage de l'ONU, mais avaient été constamment reportées à cause de divergences entre Ouest et Est sur le rôle constitutionnel du futur président et les critères d'éligibilité.