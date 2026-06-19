Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - L'attaquant ivoirien Elye Wahi finalement autorisé à entrer au Canada

Après des supporters, un arbitre somalien et le milieu ghanéen Thomas Partey, une autre affaire de visa visant un ressortissant africain est venue perturber le Mondial 2026 : l'Ivoirien Elye Wahi a bien failli manquer le match contre l'Allemagne au Canada, mais pourra finalement le disputer.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) avait annoncé, jeudi 18 juin, l'absence pour le choc contre l'Allemagne de l'attaquant de 23 ans, soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1 avec son club de l'OGC Nice. Les Ivoiriens ont rendez-vous avec les Allemands samedi 20 juin à Toronto pour leur deuxième match du groupe E dans cette Coupe du monde 2026.

Mais le Canada a finalement donné son feu vert à l'entrée sur le territoire du joueur plus tard dans la journée, après une demande d'informations complémentaires pour vérifier qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite, a appris l'AFP de source proche du joueur.

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Son cas est donc différent du Ghanéen Thomas Partey, le premier joueur du Mondial auquel le Canada a refusé l'entrée : le milieu de terrain est actuellement poursuivi pour viols au Royaume-Uni. Le gouvernement ghanéen a tenté d'obtenir l'annulation du refus de visa devant la justice canadienne, sans succès. Les Black Stars ont donc évolué sans le joueur de Villarreal lors de leur victoire face au Panama (1-0) mercredi 17 juin à Toronto.

Les États-Unis ont, de leur côté, refusé de délivrer des visas à des délégations de supporters - notamment de Côte d'Ivoire et du Sénégal - et refoulé l'arbitre somalien Omar Artan, malgré un visa en règle, estimant qu'il était « lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes ».

Enquête ouverte en France

Mercredi 17 juin, la Ligue française de football professionnel (LFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X « pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée » après avoir été alerté de paris sportifs suspects concernant « un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi ».

Le parquet de Marseille a de son côté indiqué à l'AFP « qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment », confirmant une information du journal américain The Athletic. « À l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent », a précisé le parquet.

Dans un communiqué transmis jeudi après-midi à l'AFP, son avocate Marie Dosé a confirmé son audition « d'une durée de quelques heures » fin mai, soulignant que son client avait ensuite « été laissé libre », « sans aucune convocation ni obligation ». « Elye Wahi n'est donc pas poursuivi à ce stade, et n'est donc soumis à aucune contrainte judiciaire », a-t-elle ajouté.

Lors d'une rencontre face à Metz, le 17 mai, Wahi avait reçu un carton jaune à la 36e minute pour une semelle sur le défenseur messin Salidou Sané. Il aurait déjà pu être averti à la 32e minute pour un tacle par derrière sur Bouna Sarr.

« Soutien » et « confiance »

« À ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative concernant » Wahi, a précisé la FIF, réaffirmant « son soutien » et « sa confiance » dans un joueur qui, dit-elle, « demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire ».

Elye Wahi pourra donc participer au choc face à l'Allemagne samedi 20 juin à Toronto après avoir été titulaire lors de la victoire contre l'Équateur (1-0) à l'occasion de la première journée dans le groupe E à Philadelphie.

Wahi a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive - il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs. Les Ivoiriens, qui ont établi leur camp de base à Philadelphie, joueront leur dernière rencontre de la phase de poule face à Curaçao le 25 juin aux États-Unis.