Congo-Brazzaville: La société civile interpelle le gouvernement sur les discussions avec le FMI

Le Congo-Brazzaville a demandé le 11 mai 2026 un nouveau programme d'appui au Fonds monétaire international (FMI), un an après la fin du premier. Cet accord n'a rien apporté au pays, selon la coalition congolaise Publiez ce que vous payez. Celle-ci a interpellé le 16 juin les deux parties qui doivent signer un nouvel accord dans les jours à venir.

Coordonnateur adjoint de la coalition Publiez ce que vous payez, Brice Makosso, indique les pistes à suivre, pour que le futur accord entre son pays et le Fonds monétaire international (FMI) soit réellement bénéfique pour les Congolais. « Dans le cadre des discussions actuelles avec le FMI, nous souhaiterions que le sujet de la révision de la fiscalité pétrolière au Congo soit mis sur la table, afin que le Congo tire le meilleur de sa production pétrolière », a-t-il insisté.

Selon une étude menée par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITE), le Congo perdrait chaque année 1 milliard de dollars de recettes pétrolières.

« Aborder les vrais sujets »

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Pour un meilleur accord, Brice Makosso demande davantage de transparence. « Nous recommandons au gouvernement de la République et surtout au FMI d'aborder les vrais sujets. La facilité élargie de crédit, que nous venons d'achever, a laissé un goût amer aux Congolais, avec l'augmentation des prix du carburant. Il va falloir que, dans ce nouveau programme, il y ait enfin la création d'un registre des bénéficiaires effectifs. Nous souhaiterions également qu'il y ait une plus grande transparence concernant le compte d'Exim Bank, ce compte de la République du Congo qui est en République de Chine. Il nous faut la plus grande transparence vis-à-vis de ce compte », a-t-il martelé.

Ce compte sert aujourd'hui de garantie au Congo auprès de Pékin. Brice Makosso demande que les Congolais soient informés du montant hébergé sur ce compte.

Surendetté principalement auprès de la Chine, de banques africaines et sur le marché des eurobonds, le Congo-Brazzaville demandait le 11 mai un nouveau programme d'appui au Fonds monétaire international (FMI), un an après la fin du premier. Un soutien sollicité pour « soutenir la relance économique et renforcer la maîtrise des finances publiques », selon le gouvernement. Des discussions sont donc engagées et le FMI a formulé des « recommandations ».