Biskra — Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, a estimé, jeudi à Biskra, que le programme de son parti propose " une vision basée sur le renforcement du développement local et le soutien au processus de construction de l'économie nationale".

Lors d'un meeting populaire qu'il a animé à la salle des conférences de la maison de jeunes Tayeb El Hadi, au chef-lieu de la wilaya, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, M. Dhouibi a déclaré que " le programme électoral de sa formation politique repose sur des piliers permettant de poursuivre le renforcement des institutions élues de manière à servir le développement global et à soutenir le processus de construction de l'économie nationale".

Il a également expliqué que le programme prévoit la poursuite du soutien au pouvoir d'achat, la création d'emplois et l'augmentation du taux de croissance, outre l'encouragement de la contribution du citoyen à la création de richesse en l'incitant à élargir ses activités commerciales et agricoles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Dhouibi a également appelé les citoyens à participer massivement au prochain scrutin, les exhortant à voter en faveur des candidats compétents du mouvement, capables de communiquer avec les citoyens et les autorités, et aptes à apporter une valeur ajoutée dans le domaine de la législation.