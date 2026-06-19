Algérie: Le wali de Constantine rend visite au réalisateur Mohamed Hazourli pour s'enquérir de son état de santé

Constantine — Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a rendu, jeudi une visite de courtoisie et d'amitié au réalisateur Mohamed Hazourli, à son domicile familial.

A cette occasion, le wali a salué les contributions de Hazourli, plus connu sous le nom de "Hama", dans le rayonnement de la culture algérienne et a exprimé toute sa gratitude envers "cette figure emblématique du cinéma national, réalisateur du chef-d'oeuvre "Hizia", du film "L'Emigration", ainsi que de la comédie intemporelle "Aâsab wa Awtar", parmi tant d'autres oeuvres immortelles".

De son côté, le réalisateur a exprimé sa profonde gratitude pour cette marque de considération.

Il a également affirmé avoir toujours exercé son métier dans un esprit objectif, guidé par le souci de servir son pays à travers des oeuvres reflétant les valeurs de la société algérienne. Réalisateur de renom, Mohamed Hazourli compte à son actif plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques qui ont marqué des générations.

Son nom est notamment associé à des oeuvres devenues des références dans le paysage audiovisuel algérien, faisant de lui l'une des figures marquantes de la créativité artistique nationale.