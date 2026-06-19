Algérie: Le nissab de la Zakat fixé à 2.295.000 DA

Alger — Le nissab de la Zakat, pour l'année 1447 de l'Hégire, a été fixé à 2.295.000 DA, a annoncé jeudi dans un communiqué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui a rappelé les comptes CCP et les caisses de la Zakat au niveau des mosquées mis à la disposition des citoyens pour assurer sa collecte et sa distribution aux bénéficiaires.

A l'occasion de l'année hégirienne 1448, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs annonce que "le nissab de la zakat pour l'année hégirienne 1447h a été fixé à 2.295.000 DA. Ce montant représente la valeur de vingt (20) dinars d'or, soit quatre-vingt-cinq (85) grammes. L'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d'or 18 carats à 27.000 DZD au début de cette année hégirienne", précise le communiqué.

"Ainsi, un quart d'un dixième (2,5 %) de toute valeur ayant atteint le nissab et détenu pendant une année complète doit être versé au titre de la zakat, que ce soit en espèces ou en biens commerciaux et marchandises évalués à leur valeur marchande le jour de son échéance", ajoute la même source.

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Conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) concernant la collecte et la distribution de la zakat, le ministère des Affaires religieuses et Wakfs met à la disposition des citoyens les comptes CCP de wilaya de l'Office national des Wakfs et de la Zakat pour s'en acquitter directement de la Zakat ou à travers les caisses de la Zakat au niveau des mosquées sur le territoire national pour assurer sa collecte et sa distribution aux bénéficiaires.