Algérie: Sonelgaz renforce ses capacités de production de plus de 1850 MW

Alger — Le groupe Sonelgaz a procédé, en prévision de la saison estivale qui connaît une hausse substantielle de la consommation d'électricité, au renforcement de ses capacités de production avec plus de 1850 mégawatts (MW) supplémentaires pour faire face aux pics de la demande, a indiqué jeudi à Alger, une responsable du groupe public.

Présentant un exposé lors d'un atelier de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation d'énergie dans les administrations publiques, organisé par le ministère de l'Energie et des Energies renouvelables, la directrice de la communication à Sonelgaz, Fatima Zohra Merzougui, a précisé que le pic de la demande d'électricité devrait atteindre, durant l'été prochain, 21350 MW pour des températures de saison et 22150 MW pour des températures exceptionnelles, soit des taux de croissance annuels respectifs de 3,5% et 7%.

Pour faire face à cette demande croissante, le groupe a engagé des mesures proactives visant à renforcer les capacités de production d'un total de 1855,9 MW, dont 1027 MW issus des énergies renouvelables.

Ces capacités se répartissent à hauteur de 1656 MW pour le réseau national interconnecté, 17 MW au niveau du pôle In Salah-Adrar-Timimoun, et 182,9 MW pour les réseaux du Grand Sud.

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En outre, la réalisation de 58 ouvrages énergétiques de transport d'électricité a été programmée, dont 23 sont entrés en service, 15 mis en service partiellement, tandis que le taux de réalisation des structures restantes oscille entre 50% et 100%.

En matière de distribution d'électricité, le plan comprend 644 transformateurs électriques et 1640 km de lignes électriques de moyenne tension, ajoute la même responsable, faisant remarquer que ces mesures viennent s'ajoutent à une série de démarches pratiques adoptées par Sonelgaz, à l'instar des travaux de maintenance préventive, ainsi que la préparation et la mobilisation permanente des équipes d'intervention pour l'ensemble des activités (production, transport et distribution) afin de garantir une réponse rapide face à d'éventuels incidents.

L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du directeur général par intérim du groupe "Sonelgaz", Abdelhamid Rais, de la présidente de la commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), Baya Chekired, du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), Merouane Chabane et de la représentante du ministère de l'Energie et des énergies renouvelables, Fouzia Benaziza, en présence du directeur général de Sonelgaz-distribution et des représentants de nombre d'administrations publiques et associations de protection du consommateur, chaque partie ayant mis en avant son rôle dans la réduction de l'utilisation de l'énergie.

A cet effet, M. Rais a affirmé que la campagne de rationalisation de l'utilisation de l'énergie pour l'année 2026, lancée jeudi par le ministère de l'Energie et des Energies renouvelables, permettra d'éviter les coupures d'électricité et la détérioration du réseau de services, à travers la baisse de la consommation des administrations et foyers, rassurant les clients du groupe public de la garantie du bon déroulement et de la poursuite du service en période de pics.

Pour sa part, la représentante du ministère a souligné que la tenue de l'atelier en ce moment marqué par une hausse de la demande sur l'énergie, est une occasion pour mobiliser tous les acteurs concernés à contribuer efficacement à l'effort national, visant à maitriser la demande, appelant à l'adoption de comportements plus conscients pour éviter le gaspillage.

Mme Chekired a affirmé l'importance d'intégrer les principes d'efficacité énergétique à la gestion quotidienne des administrations publiques et à encourager les comportements responsables, en adoptant des méthodes de gestion plus rationnelles et compétentes, affirmant l'importance de diffuser une véritable culture d'énergie au sein de la société tout entière

M. Chabane a, quant à lui, souligné le rôle axial des administrations publiques dans la rationalisation de l'utilisation de l'énergie électrique, notamment avec la hausse constante de la demande en été, induisant des coupures et une pression sur le réseau.