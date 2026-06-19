Algérie: Mme Bakir évoque avec l'ambassadrice du Canada la coopération bilatérale

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Mines et de l'Industrie minière, chargée des mines, Karima Bakir, a reçu jeudi l'ambassadrice du Canada en Algérie, Robin Wettlaufer, avec laquelle elle a évoqué la coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'est tenue au siège du ministère, en présence de ses cadres ainsi que des premiers responsables du groupe Sonarem, de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) et de l'Agence nationale du service géologique d'Algérie (AGSA), précise la même source.

Considérant le fort potentiel minier algérien, l'ambassadrice a fait part de l'intérêt que portent les autorités de son pays à la dynamique nouvelle traduisant les réformes engagées en matière de développement économique et institutionnel en Algérie, selon le communiqué.

Elle a exprimé, en conséquence, le souhait de renforcer les canaux et les domaines de coopération économique et industrielle entre l'Algérie et le Canada, notamment dans le secteur minier, où les entreprises canadiennes disposent d'"une expertise avérée".

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L'ambassadrice s'est félicitée de la double mutation qu'a connue le secteur des mines en Algérie, marquée par la création d'un ministère dédié et l'adoption d'une nouvelle législation minière, susceptible d'attirer, selon elle, l'investissement étranger grâce aux facilités et avantages qu'elle prévoit.

Elle a également indiqué la disponibilité de plusieurs entreprises canadiennes à contribuer à cette dynamique, en apportant leur expertise dans les différents segments de la chaîne de valeur minière, notamment en matière de cartographie, de recherche et d'exploration géologiques, tout en respectant les normes environnementales.

De son côté, la secrétaire d'Etat s'est dite "très sensible à l'intérêt porté par le Canada au processus de développement en cours en Algérie", se disant favorable à l'établissement de passerelles de coopération et de partenariats à même de consolider les relations entre les deux pays.

Mme Bakir a également plaidé pour la mise en place de partenariats entre les entreprises algériennes et canadiennes actives dans le secteur minier, en encourageant des échanges avec le groupe Sonarem et ses 12 filiales, afin de répondre aux besoins d'ouverture à l'expertise internationale.

Au terme de l'audience, les deux responsables se sont félicitées de la qualité des échanges et des perspectives prometteuses offertes aux deux parties.

Elles sont convenues de la mise en place d'un comité de pilotage mixte chargé d'identifier les axes de coopération à concrétiser, ajoute la même source.