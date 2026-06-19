Algérie: 60 exposants à la première édition du Salon national de l'industrie cosmétique et des soins

Annaba — La première édition du Salon national de l'industrie cosmétique et des soins " CosmiBona" s'est ouverte, jeudi, à Annaba, avec la participation de plus de 60 exposants.

Le premier jour de cet événement, organisé à l'initiative d'une entreprise spécialisée dans l'organisation de salons et de manifestations économiques et professionnelles, et qui se poursuivra jusqu'au 20 juin, a enregistré une affluence notable d'opérateurs économiques locaux et de professionnels spécialisés dans la production de produits cosmétiques, de parfums ainsi que de produits de soins de la peau et des cheveux.

Ce rendez-vous professionnel ambitionne de constituer une plateforme dynamique réunissant des fabricants et des distributeurs dans les domaines des produits cosmétiques, pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ainsi que des experts en beauté, des investisseurs, des entrepreneurs et des porteurs de projets de startup désireux d'intégrer ce secteur prometteur , a déclaré à l'APS, le directeur du salon, Khalifa Bella.

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Le même intervenant a ajouté que le salon, qui devrait attirer environ 5.000 visiteurs parmi les professionnels et les commerçants, vise principalement à soutenir le produit national et à encourager l'innovation dans l'industrie des cosmétiques et des soins, tout en offrant un espace d'échange d'expériences et de développement de partenariats commerciaux avec des entreprises étrangères contribuant à renforcer la confiance du consommateur dans le produit algérien et à découvrir les technologies les plus récentes utilisées dans cette industrie.

Dans le même contexte, les organisateurs cherchent, à travers cette manifestation économique, à " jeter des ponts de coopération entre les différents acteurs du marché afin de contribuer à la promotion de l'investissement local, à la réduction de la facture d'importation et à l'approvisionnement du marché national en marques algériennes compétitives, capables de suivre le rythme de la croissance et de la demande continues dans ce secteur ", a souligné M. Bella.