Algérie: Le ministre de la Santé préside l'ouverture des travaux du 17e Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique

Alger — Le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture du 17e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution à cette occasion, M. Ait Messaoudene a affirmé que le ministère "a oeuvré à la création d'un certificat d'études spécialisées (CES) en allergologie, dans le but de soutenir les compétences des professionnels de la santé et de dispenser une formation spécialisée en phase avec les évolutions scientifiques de pointe dans ce domaine".

Il a, à ce titre, ajouté que le secteur s'attelle, en coordination avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'introduction d'une nouvelle spécialité (DEMS) en allergologie, au titre de la prochaine saison universitaire 2026-2027.

Il a aussi indiqué que "le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'emploie à développer des spécialités médicales en pleine évolution, conformément aux instructions du président de la République, visant à promouvoir la qualité des services sanitaires".

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M. Ait Messaoudene a souligné "qu'un travail est en cours pour renforcer les laboratoires de recherche dans le domaine des allergies au niveau des établissements hospitaliers universitaires et des pôles d'excellence de manière à appuyer la recherche scientifique et l'innovation et à contribuer à l'amélioration du dépistage et du traitement".

Soulignant que "les maladies allergiques et les troubles immunitaires représentent un défi croissant pour la santé publique aux niveaux, national et mondial", le ministre a appelé les participants au Congrès "à ancrer des partenariats scientifiques durables entre les établissements assurant la formation d'allergologues et immunologues en Afrique".

Il a également exprimé, dans ce sens, son souhait de voir cette conférence constituer "un point de départ pour la conclusion d'accords de coopération tangibles et le lancement de programmes d'échange de chercheurs, ainsi que pour le jumelage de centres de référence entre l'Afrique et l'Europe, favorisant ainsi l'émergence d'un réseau scientifique durable au service de l'avenir de cette spécialité".

M. Ait Messaoudene a appelé, en outre, au "renforcement des partenariats scientifiques entre l'Afrique et l'Europe, ainsi qu'à l'intensification des programmes de formation, de recherche conjointe et d'échange d'expertises, de manière à optimiser la prévention, le dépistage et la prise en charge thérapeutique, tout en garantissant l'accès des patients aux traitements innovants".

Pour sa part, le président de l'Association algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique et président de l'Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique, le professeur Habib Douagui, a exprimé sa gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les efforts consentis en faveur du système de santé algérien. Il a également salué "son engagement constant en faveur de la promotion de la recherche scientifique et de l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, notamment les maladies allergiques et immunologiques".

Dans le même esprit, il a mis en avant "le soutien permanent et le parrainage accordés par le président de la République à ce type de grandes manifestations scientifiques, ce qui reflète la volonté stratégique de l'Etat algérien de promouvoir une médecine fondée sur les preuves scientifiques et de faciliter un accès équitable aux innovations thérapeutiques et biologiques".

De son côté, le président de l'Organisation mondiale de l'allergie, le professeur Mario Morais Almeida, a estimé que "le principal défi de l'allergologie mondiale aujourd'hui ne réside plus uniquement dans la production de nouvelles connaissances, mais dans la garantie que tous les patients atteints de maladies allergiques puissent bénéficier concrètement de ces avancées scientifiques".

Pour sa part, le président de l'Association africaine d'allergologie, s'est félicité de "l'officialisation, ce jeudi, à l'occasion de ce congrès, de l'acte de naissance de l'Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique, dont la création avait été annoncée l'année dernière lors du 16e Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique tenu à Oran".

Il a précisé que cette Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique, présidée par le professeur Habib Douagui et dont le siège est établi à Alger, a pour objectif de promouvoir l'excellence scientifique et de renforcer la coopération entre les pays africains dans les domaines de l'allergologie et de l'immunologie clinique.

Cette académie contribuera également, a-t-il ajouté, au développement des programmes de prévention, à l'amélioration de la prise en charge des patients et au renforcement des capacités des professionnels de la santé à travers les différents pays du continent africain.

A la clôture de la cérémonie, un hommage a été rendu au président de la République pour les efforts qu'il a déployés en faveur de la promotion du système de santé et du développement de la recherche scientifique en Algérie.

Le ministre de la Santé ainsi que plusieurs acteurs du secteur aux niveaux national, africain et européen ont également été honorés à cette occasion.