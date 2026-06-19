Algérie: Réunion de coordination multisectorielle pour suivre l'avancement du projet

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a coprésidé, jeudi, à Alger, avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi, une réunion de coordination consacrée au suivi de l'état d'avancement du projet d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet ainsi que des projets qui lui sont associés, indique un communiqué ministériel conjoint.

La réunion qui s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Mines et des Industries minières, Karima Tafer, ainsi que des responsables des entreprises et organismes concernés relevant des quatre secteurs, "a porté sur le projet de Gara Djebilet et les projets qui y sont associés, notamment dans les domaines du transport, du traitement et de la transformation industrielle, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer la cadence de réalisation des projets miniers stratégiques et à renforcer la souveraineté industrielle du pays".

Cette réunion a permis d'évaluer le niveau d'avancement des différentes composantes du projet, qui constitue "l'un des plus importants projets miniers structurants" en Algérie, visant la valorisation des réserves de la mine de Gara Djebilet, estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes de fer brut, ainsi que le développement d'une chaîne de valeur intégrée englobant l'exploitation, le traitement, le transport et la transformation industrielle.

La rencontre a également porté sur l'examen de la situation des infrastructures de transport liées au projet, notamment la ligne ferroviaire minière Ouest reliant Gara Djebilet-Tindouf-Béchar, qui constitue "l'épine dorsale logistique du projet de Gara Djebilet et le principal maillon de liaison entre les sites d'exploitation, de traitement et de transformation industrielle".

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Dans ce cadre, les ministres ont souligné l'importance de poursuivre le développement et le renforcement des capacités de transport de cette ligne stratégique afin d'assurer l'intégration entre les différentes composantes du projet et de garantir la fluidité du transport du fer brut et des produits transformés vers les unités industrielles nationales, en particulier le complexe sidérurgique Tosyali, ainsi que vers les points d'exportation.

Ils ont également insisté sur la nécessité d'augmenter progressivement les taux d'utilisation du minerai de Gara Djebilet dans l'industrie nationale et d'accompagner la hausse attendue de la production au cours des prochaines phases.

La réunion a, par ailleurs, permis de faire le point sur l'avancement du projet de l'unité de traitement primaire du minerai de fer à Gara Djebilet, dont le taux de réalisation a dépassé 95 %. Cette installation est entrée dans la phase des essais techniques en prévision du lancement effectif de l'exploitation dans les prochaines semaines.

La réunion a également porté sur le projet de production de concentrés de fer dans la région de Toumiat dans la wilaya de Béchar" qui est en cours de réalisation dans le cadre d'un partenariat entre le groupe FERAAL et le groupe Tosyali Algérie. Ce projet "permettra d'augmenter la valeur ajoutée des minerais nationaux et de renforcer l'approvisionnement des industries de transformation en matières premières".

La réunion a porté sur le projet du nouveau complexe sidérurgique de Betioua (Oran), qui contribuera, à l'avenir, au renforcement des capacités nationales de transformation industrielle et à une utilisation accrue du minerai de Gara Djebilet dans la production de fer et d'acier.

Les ministres ont également affirmé que la réussite du projet de Gara Djebilet repose sur l'intégration entre l'exploitation minière, les infrastructures de transport et les unités de traitement et de transformation. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination entre différents secteurs, d'accélérer la cadence de réalisation et de remédier aux obstacles techniques et administratifs, afin de garantir le respect des délais impartis.

Il a été, en outre, convenu de poursuivre le suivi régulier des différentes étapes du projet et d'accélérer la réalisation des infrastructures et installations d'accompagnement, notamment dans les domaines du transport, du traitement et de la transformation industrielle, tout en prenant les mesures nécessaires susceptibles de garantir le respect des échéances prévues.

Le projet de Gara Djebilet constitue "un pilier stratégique pour le développement de l'industrie sidérurgique nationale, un véritable levier de diversification de l'économie nationale, de renforcement des exportations hors-hydrocarbures, de création de richesse et d'emplois, notamment dans les wilayas du Sud-Ouest. Il contribuera ainsi à la concrétisation du développement économique durable et au renforcement de la souveraineté industrielle de l'Algérie", conclut le communiqué.