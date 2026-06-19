Algérie: Sadaoui préside une conférence nationale avec les directeurs de l'éducation et les chefs de centres de correction du baccalauréat

Alger — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé, jeudi, une visioconférence nationale avec les directeurs de l'éducation et les chefs de centres de correction du baccalauréat 2026, indique un communiqué du ministère.

Cette conférence, à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale, le directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), les directeurs de l'éducation, les directeurs délégués et les chefs de centres de correction du baccalauréat, a été consacrée "à l'évaluation de l'état de préparation des centres de correction du baccalauréat, du concours de recrutement des enseignants et des examens professionnels, ainsi qu'aux préparatifs de la conférence nationale dédiée à la rentrée scolaire 2026-2027".

A l'ouverture de la conférence, le ministre a salué "les efforts considérables consentis par l'ensemble de la famille éducative pour l'organisation des examens scolaires nationaux", se félicitant de "l'engagement et du sens de responsabilité dont elle a fait preuve pour assurer le bon déroulement de ces importantes échéances nationales".

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S'adressant aux chefs des centres de correction du baccalauréat, M. Sadaoui a insisté sur la nécessité de "réunir les meilleures conditions pour les enseignants correcteurs", affirmant que "l'opération de correction exige une disponibilité totale des centres en matière de services, et tout au long de la période de correction".

Il a également enjoint aux chefs de centres de "s'enquérir sur le terrain du niveau de préparation des centres qu'ils dirigeront et d'assurer une coordination directe et permanente avec les directeurs de l'éducation afin de pallier toute insuffisance éventuelle".

Le ministre a, à ce titre, réaffirmé que "la réunion des conditions idoines pour les correcteurs est une responsabilité collective nécessitant la mobilisation totale de tous les intervenants", saluant par là même, "les efforts consentis par les chefs de centres et les enseignants correcteurs pour la réussite de cette opération nationale".

S'adressant aux directeurs de l'éducation, le ministre a réitéré l'obligation de "veiller à garantir toutes les conditions d'un travail confortable au sein des centres de codage et des centres de correction, tout en poursuivant la coordination avec les autorités locales et les différents organismes et établissements partenaires pour y parvenir".

Concernant le concours de recrutement des enseignants, M. Sadaoui a affirmé que "l'annonce des résultats dans toutes les wilayas se fera à la même date", donnant des instructions à l'effet de "veiller à l'achèvement des opérations restantes dans les plus brefs délais, et de garantir le traitement de toutes les réserves via la plateforme numérique, conformément aux règles adoptées".

Dans ce cadre, le ministre a suivi un exposé présenté par le directeur des systèmes d'information sur "l'état d'avancement des opérations d'audit numérique relatives au concours, ainsi que les dispositions de nature à permettre à tous les intervenants dans le processus d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions, tout en continuant à veiller à la sécurisation des différentes étapes du concours jusqu'à l'annonce finale des résultats".

Le ministre a souligné que les opérations de recrutement "se déroulent conformément aux cadres de référence prévus par la loi sur la fonction publique et selon les besoins exprimés sur le terrain".

Pour ce qui est des examens professionnels, le ministre a insisté sur l'impératif de "respecter le calendrier fixé pour l'étude des dossiers, d'arrêter la liste des centres de déroulement et de sélectionner les établissements réunissant toutes les conditions pour garantir le meilleur accueil des candidats".

Dans ce contexte, le directeur de l'ONEC a présenté un exposé sur les préparatifs en cours pour l'organisation des examens professionnels, portant sur la nécessité de "respecter le calendrier fixé pour l'étude des dossiers, de définir les centres de déroulement et de choisir les établissements qui disposent de toutes les conditions organisationnelles requises pour assurer les meilleures conditions d'accueil aux candidats".

Dans ce cadre, le ministre a donné des instructions en vue de "poursuivre l'achèvement des procédures organisationnelles dans les délais impartis", en enjoignant au directeur de l'ONEC de "programmer des séances de travail spécifiques avec les chefs de centres afin de détailler les aspects techniques et organisationnels liés au déroulement des examens et d'assurer une bonne maîtrise de l'ensemble de leurs étapes".

Il a également souligné l'importance "d'examiner les meilleures formules organisationnelles permettant une répartition adéquate des candidats, une organisation rigoureuse des centres d'examen ainsi que leur encadrement, compte tenu de la diversité des grades et spécialités concernés, tout en accompagnant les responsables chargés de leur gestion", afin de garantir le bon déroulement de ces examens dans les meilleures conditions, notamment en ce qui concerne l'organisation des centres".

Evoquant un autre volet, le ministre s'est penché sur les préparatifs de la conférence nationale consacrée à la rentrée scolaire 2026-2027, mettant l'accent sur l'importance de cette échéance, qu'il a qualifiée "d'espace d'évaluation des performances, d'analyse des données et de projection des perspectives de travail pour la prochaine année scolaire".

Il a appelé les directeurs de l'éducation à "soumettre des informations précises et objectives sur les différents dossiers relatifs à l'encadrement, aux infrastructures, aux équipements, à la formation ainsi qu'aux besoins sectoriels, étant donné que l'information fiable constitue la base d'une décision judicieuse".

Le ministre a, en outre, instruit les directeurs de l'éducation à "mettre à profit la période à venir pour intensifier les préparatifs liés à la rentrée scolaire 2026-2027, à travers un suivi continu sur le terrain des projets de réalisation, de réhabilitation et d'extension, ainsi qu'une coordination étroite avec les walis, les directions des équipements publics et les différents partenaires locaux, afin d'assurer la disponibilité des infrastructures éducatives et la réception des projets programmés dans les délais fixés".

Au terme de la conférence, le ministre de l'Education nationale a réitéré son appel à "poursuivre la mobilisation pour assurer la réussite des différentes opérations programmées durant cette étape", insistant sur l'importance du "respect de la discipline administrative et des procédures réglementaires en vigueur".