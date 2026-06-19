Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 19 juin 2026

revue de presse

Niger : Al-Qaïda revendique l'attaque contre l'aéroport de Niamey

Une attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), branche sahélienne d'Al-Qaïda, a visé jeudi 18 juin l'aéroport international Diori Hamani de Niamey ainsi qu'une base militaire voisine.

Selon le ministère nigérien de la Défense, au moins onze soldats et deux civils ont été tués. Vingt-deux assaillants ont également été neutralisés lors de l'opération.

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Les premiers tirs ont éclaté à l'aube et se sont poursuivis pendant plusieurs heures. D'après les autorités, les assaillants sont arrivés en taxi avant d'attaquer un poste de contrôle à l'entrée de l'aéroport. Certains portaient des ceintures explosives. (Source Africanews)

Libye : Accord entre institutions rivales pour organiser des élections présidentielle et législatives d’ici février 2027

Les trois principales institutions de la Libye ont annoncé jeudi 18 juin un accord sur "une feuille de route" pour la tenue d'élections législatives et présidentielle "au plus tard le 17 février 2027", une initiative rapidement désavouée par le clan Haftar qui contrôle l'Est libyen.

Minée par les divisions depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux : l'un à Tripoli (ouest) reconnu par l'ONU et l'autre à Benghazi (est), sous la férule de la famille du puissant maréchal Khalifa Haftar.

Les présidents du Conseil présidentiel, Mohammed el-Menfi, et du Haut Conseil d'Etat (équivalent d'un Sénat) Mohammed Takala, deux institutions de l'Ouest, ainsi que le chef du Parlement basé dans l'est, Aguila Saleh, se sont entendus sur "un document de principes" mardi lors d'une réunion en visioconférence, selon un communiqué commun. (Source Africa Radio)

Croissance des jeunes entreprises : « Startup Egypt », une nouvelle plateforme lancée

L’Égypte a lancé « Startup Egypt », la première plateforme nationale réunissant entrepreneurs, start-up, investisseurs, organismes de financement et institutions publiques. Cette plateforme vise à renforcer le dialogue entre les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et à favoriser l’élaboration de politiques adaptées à la croissance des jeunes entreprises.

Le gouvernement prépare également des réformes destinées à simplifier la création et la gestion des start-up, faciliter l’accès à des financements innovants et améliorer les mécanismes d’évaluation des entreprises de l’économie numérique. L’objectif est de renforcer l’attractivité de l’écosystème entrepreneurial égyptien, stimuler l’investissement privé et favoriser une croissance durable fondée sur l’innovation. (Source Fineco)

Mondial 2026 : L’Afrique du Sud reste en lice grâce à Mokoena

Menés dès la 6e minute, les Bafana Bafana ont arraché le nul (1-1) face à la Tchéquie, grâce à un penalty transformé par Teboho Mokoena en fin de rencontre. Ce premier point dans le tournoi permet à l’équipe sud-africaine de conserver ses chances de qualification dans le groupe A.

L’Afrique du Sud a évité une deuxième défaite consécutive à la Coupe du monde 2026 en obtenant le match nul (1-1) contre la Tchéquie, jeudi à Atlanta, lors de la deuxième journée du groupe A, selon la FIFA.

Les Tchèques ont pris les devants dès la 6e minute grâce à Michal Sadílek, auteur du but le plus rapide du tournoi jusqu’ici. Après une première période dominée par les Européens, les hommes de Hugo Broos ont progressivement pris l’ascendant, multipliant les offensives dans le second acte. (Source Apanews)

À Antsiranana, Madagascar et la France reconduisent un partenariat militaire de longue date

Madagascar et la France poursuivent le développement de leur partenariat militaire. Réuni à Antsiranana, le 2e Bataillon d’infanterie de Marine a officialisé le renouvellement de son jumelage avec le 5e Régiment étranger basé à Mayotte. Une coopération concrétisée par des formations techniques, des exercices conjoints et des échanges réguliers entre militaires des deux pays.

Antsiranana a accueilli, le 4 juin, la cérémonie de renouvellement du jumelage entre le 2e Bataillon d’infanterie de Marine (2e BIMA) des Forces armées malgaches et le 5e Régiment étranger (5e RE) des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), basé à Mayotte. Cette reconduction confirme la continuité d’une coopération militaire engagée depuis plusieurs années entre Madagascar et la France, fondée sur la formation, les entraînements conjoints et le partage d’expertise opérationnelle. (Source LSI Africa)

Au Bénin, le numérique avance mais les inégalités se déplacent

Le numérique transforme rapidement les modes de communication, les services publics, l’accès à l’information et les activités économiques au Bénin. Mais cette modernisation ne bénéficie pas à tous de la même manière. Derrière la progression des usages, une nouvelle question sociale apparaît : qui peut réellement tirer profit de cette révolution numérique ?

Le numérique s’est imposé dans nos vies avec une rapidité remarquable. Quelques années ont suffi pour transformer profondément les modes de communication, l’accès à l’information, les services administratifs, les activités économiques et jusqu’aux mécanismes ordinaires de la vie quotidienne.

Au Bénin, cette mutation est visible partout. Le téléphone mobile est devenu un outil central de transaction, d’apprentissage et de travail. Les services publics se digitalisent progressivement. Les paiements électroniques se généralisent. L’entrepreneuriat numérique attire une jeunesse de plus en plus connectée au reste du monde. (Source Afrik.com)

Ruto verrouille un deal avec Washington pour imposer le raffinage des terres rares au Kenya

Le Kenya est sur le point de conclure un accord majeur avec les États-Unis sur les minerais critiques. Ce partenariat prévoit que les terres rares et autres ressources stratégiques extraites du sol kenyan soient désormais transformées localement, et non plus exportées à l’état brut. Une annonce faite par le président William Ruto en marge du sommet du G7, qui marque un tournant dans la politique des ressources naturelles du pays.

Concrètement, cet accord signifierait que le Kenya ne se contenterait plus d’expédier ses minerais sans valeur ajoutée. Les gisements identifiés – lithium, niobium, graphite, cuivre, nickel et terres rares – seraient traités sur place, permettant de capter une part bien plus importante des revenus générés par ces ressources.

Pour Nairobi, l’enjeu est double : bâtir une industrie minière compétitive et créer des emplois qualifiés, tout en attirant des investissements étrangers dans des infrastructures de transformation lourdes. (Source Africapresse)

Le footballeur marocain Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol, confirme la justice française

La cour d'appel de Versailles a confirmé, vendredi 19 juin, le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi. Il est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui avait déclaré avoir été violée par le footballeur. Le leader de l'équipe du Maroc, dont l'équipe joue son deuxième match de Coupe du monde ce vendredi soir contre l'Écosse, a pour sa part toujours dénoncé une « fausse » accusation.

« Les investigations menées durant l'enquête et l'information judiciaire ont conduit la chambre de l'instruction à dire qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre » d'Achraf Hakimi « justifiant sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine », a souligné la cour d'appel dans son communiqué. (Source RFI)

Industries culturelles - Abidjan Capitale du Jazz célèbre les racines africaines d'une musique universelle

La quatrième édition du festival Abidjan Capitale du Jazz, organisée par le groupe N'Zassa avec l'appui de l'Unesco, se tient à Abidjan, à Grand-Bassam et à Yamoussoukro du 17 au 21 juin 2026. L'information a été donné le mercredi 17 juin 2026 lors de la cérémonie de lancment officiel de l'évènement à Abidjan-Plateau, par le commissaire général du festival, Oswald Kouamé.

Placé sous le thème « L'Odyssée des rythmes », l'événement ambitionne de promouvoir le patrimoine musical africain tout en renforçant le rayonnement des industries culturelles et créatives du continent. Pendant cinq jours, artistes, professionnels de la culture, mélomanes et grand public se retrouveront autour d'une programmation mêlant concerts, découvertes patrimoniales, rencontres professionnelles et échanges culturels.

Une initiative qui entend mettre en lumière la contribution de l'Afrique à l'histoire du jazz et valoriser les expressions musicales contemporaines inspirées des traditions du continent. (Source Fratmat)

Economie numérique dans l'espace UEMOA - 1000 professionnels attendus en juillet prochain à Ouagadougou

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a officiellement annoncé, jeudi 18 juin 2026, à Ouagadougou, la tenue du IVe Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'UEMOA, du 13 au 15 juillet 2026, dans la capitale.

Le IVe Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'Union économique et monétaire ouest africaine (SIPEN-UEMOA) est prévu du 13 au 15 juillet 2026, à Ouagadougou. A cet effet, Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a annoncé, jeudi 18 juin 2026, dans la capitale, la tenue de l'évènement, sur le thème « Refonder l'économie numérique au sein de l'UEMOA : intelligence artificielle, fintech et finance inclusive ». (Source Sidwaya)