Afrique: Pertes de balle, erreurs de marquage - La défense ne respire toujours pas la sérénité

18 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par P. A. Ndiaye

Lors des trois dernières sorties de l'équipe nationale du Sénégal, les Lions ont concédé six buts au total. Trois en match amical, le 31 mai dernier contre les États-Unis (3-2), et les trois autres en Coupe du monde, mardi dernier, face à la France (3-1). Seule l'Arabie Saoudite, avec sa modeste attaque, n'a pas su trouver le chemin des filets contre le champion d'Afrique en titre. Ces deux contre-performances contre la Team Usa et les Bleus ont mis à nu la fébrilité et le manque de sérénité dans la défense de cette équipe.

Lors de ce premier match de préparation en terre américaine, même si le sélectionneur Pape Bouna Thiaw ne disposait pas de tout son groupe, et qu'il était obligé de composer une équipe expérimentale pour l'occasion, la prestation des Lions avait suscité des inquiétudes, notamment au niveau du secteur défensif. En effet, la défense, complètement déboussolée par moments, n'avait pas rassuré.

Le clean-sheet face aux Faucons Verts (0-0), lors du deuxième match, ne saurait déterminer si l'équipe avait retrouvé la solidité défensive qui faisait sa force ces dernières années, car en face, il n'y avait pas grand-chose pour vraiment inquiéter l'arrière-garde sénégalaise.

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Ce qui s'est d'ailleurs vérifié mardi dernier, lorsque Pape Thiaw a reconduit son onze-type face à la France. Malgré une bonne première période où le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui effectuait son retour en tant que titulaire, a été très solide en contenant parfaitement les assauts du feu follet Kylian Mbappé, la défense a complètement flanché en seconde mi-temps.

Aligné aux côtés de Moussa Niakhaté, et Krépin Diatta et El Hadj Malick Diouf sur les côtés, le défenseur central d'Al Hilal Fc (Saudi Pro League) est fautif sur le premier but (1-0, 66'). Quelques instants plus tard, Koulibaly accuse un léger retard sur son positionnement et ne peut empêcher Barcola de doubler la mise (2-0, 82'). Son retour n'aura donc pas suffi à la défense de l'équipe du Sénégal pour retrouver sa sérénité. Un problème à résoudre très vite pour Pape Thiaw avant d'affronter la Norvège et son attaque de feu menée par les redoutables Erling Haaland et Alexander Sorloth.

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