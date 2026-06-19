Sénégal: BRVM - Le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions pour la seconde journée consécutive

18 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour la seconde journée consécutive, le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire, qui évolue dans le secteur de la vente de véhicule automobiles, a réalisé la meilleure performance du marché des actions à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 18 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 7,48%.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 4 410 FCFA la veille à 4 740 FCFA ce 18 juin 2026, soit une augmentation de 330 FCFA. Le Conseil d'Administration de la société a proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026 la distribution d'un dividende brut annuel de 2,140 milliards de FCFA au titre de l'exercice 2025, correspondant à un dividende brut de 209 FCFA.

Au 31 décembre 2025, elle a réalisé un résultat net de 2,367 milliards de FCFA contre 2,346 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 0,89%. Les investisseurs anticipent ainsi cette distribution de dividendes.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,48% 4 740 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 34 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,05% 4 995 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,93 % 4 095 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,04% 15 095 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,56% à 2 300 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 2 100 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,17% à 2 750 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 3 900 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,57% à 3 440 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,780 milliard de FCFA contre 2,676 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 83,691 milliards, en passant de 16 815,589 milliards de FCFA la veille à 16 899,280 milliards de FCFA ce jeudi 18 juin 2026.

Pour sa part, celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 19,079 milliards, s'établissant à 13 136,001 milliards FCFA contre 13 155,080 milliards de FCFA le mercredi 17 juin 2026.

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,50% à 438,68 points contre 436,61 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 0,35% à 204,94 points contre 204,23 points la précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est également en hausse de 0,17% à 170,70 points contre 170,41 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a fortement progressé de 1,04% à 315,46 points contre 312,22 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,67% à 173,66 points contre 172,51 points la veille.

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