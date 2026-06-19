Ile Maurice: Prix Edouard Maunick 2026 - La révolution en poésie

Après avoir célébré, au fil de ses précédentes éditions, les richesses du patrimoine naturel, le Prix de poésie Édouard Maunick revient avec un thème à la fois puissant et ouvert à toutes les interprétations : Révolution. Un mot qui évoque autant les grands bouleversements de l'histoire que les métamorphoses intimes, les ruptures créatrices ou les élans de liberté qui traversent les sociétés et les individus.

Pour cette édition 2026-2027, le concours invite les Mauriciens d'ici et de la diaspora à faire entendre leur voix à travers le langage poétique. Aucune limite d'âge n'est imposée, confirmant la volonté des organisateurs d'accueillir aussi bien les plumes émergentes que les auteurs confirmés.

Les participants peuvent soumettre des poèmes inédits en français, en anglais ou en Kreol Morisien. La liberté de création est également encouragée par l'absence de contraintes quant à la longueur des textes et au nombre de propositions qu'un même auteur peut présenter. L'évaluation des envois se fera sous pseudonyme. Chaque texte doit être signé d'un nom d'emprunt et les informations permettant d'identifier l'auteur placées dans une enveloppe distincte accompagnant l'envoi.

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Au-delà de la compétition, ce prix rend hommage à Edouard Maunick, l'une des figures majeures de la littérature mauricienne et francophone. Il perpétue l'esprit d'ouverture et d'engagement qui a marqué l'oeuvre du poète, dont la voix n'a cessé de questionner les identités, les mémoires et les transformations du monde. Le jury de cette édition réunira trois personnalités reconnues : les auteures Shenaz Patel, qui le présidera, et Ananda Devi et Kavinien Karupudayyan.

Les candidats ont jusqu'au 17 décembre pour faire parvenir leurs textes. À la clé, un prix de Rs 60 000 pour l'oeuvre lauréate. La cérémonie de remise des récompenses est annoncée pour la mi-2027.