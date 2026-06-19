Ile Maurice: «Stories» d'AnneGa sort en version physique le 21 juin

Faire de la musique est une question de choix. Stratégique. À l'heure où la musique se consomme d'un simple clic, AnneGa et Kabann Records font le pari du tangible. Le dimanche 21 juin, à l'occasion de la Fête de la musique, l'artiste marquera une étape importante avec le lancement de la version physique de l'album Stories.

Ce lancement prendra la forme d'une séance de dédicace à La Boutique du Rendez-Vous, à Saint-Pierre, offrant au public une rencontre privilégiée avec une oeuvre dont chaque détail a été pensé comme une expérience. Loin d'un geste nostalgique, le choix de produire un album physique pour Kabann Records est de faire du disque un objet culturel, conçu pour prolonger l'univers de l'album au-delà de l'écoute.

Le packaging de Stories s'appuie sur une collaboration photographique réunissant des artistes confirmés de la scène mauricienne et des photographes amateurs. Tous partagent un même regard sur l'île, ses paysages, ses habitants et ses instants de vie.

Stories, c'est une histoire déjà longue. D'abord une résidence artistique en 2023. Puis, le 10 novembre 2025, AnneGa porte l'album sur scène pour la première fois, en avant-première, dans une co-production Kabann Records x Ichos Production au J&J Auditorium de Phoenix, devant 800 spectateurs.

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Après la sortie physique de l'album, qui aura lieu dimanche, rendez-vous le 26 juin, date à laquelle l'album paraîtra officiellement sur toutes les plateformes. Trois mois plus tard, soit le 26 septembre, place à un grand concert Stories à Vivéa, Moka. Entre la présentation sur scène et la sortie physique de l'album, l'artiste et son producteur ont pris du recul. Ils ont remis l'ouvrage sur le métier, chez l'artiste Ilario, où l'équipe a collaboré avec Vincent Nombro pendant plusieurs mois.

Cette période est devenue celle d'une reconstruction minutieuse. Chaque détail a été retravaillé afin de rendre l'album «plus fort, plus cohérent et plus direct émotionnellement». C'est durant cette dernière étape qu'est née l'une des pièces majeures du projet : Gete Kot Nou Ete.