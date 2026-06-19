Afrique du Sud/Ile Maurice: Groupe A - République tchèque et Afrique du Sud se neutralisent dans un match serré (1-1)

Dos au mur après leurs défaites respectives lors de la première journée, la République tchèque et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se départager (1-1) dans un match fermé où les deux équipes ont eu leurs chances sans parvenir à faire la différence.

Les Tchèques, qui avaient procédé à cinq changements par rapport au premier match, ont rapidement pris l'avantage. Sadilek, à peine entré dans les plans de son sélectionneur, a ouvert le score dès la 6e minute en ajustant le gardien Williams du gauche après un bon ballon de Sojka (1-0). La Národní tým semblait en mesure de gérer, mais les Bafana Bafana -- plus disciplinés qu'à leur habitude après leurs trois cartons rouges contre le Mexique -ont su tenir et se montrer un peu plus dangereux en fin de première période, notamment par Mudau (37e) et sur un centre mal capté par Kovař (45e+4).

En seconde période, la République tchèque a eu l'occasion de faire le break sur une double situation de Darida et Cerv (47e), sans concrétiser. L'Afrique du Sud a profité des changements tchèques pour sortir de sa coquille. La sanction est venue à la 81e minute : l'entrant Sulc a contré une frappe de Maseko de la main, offrant un penalty que Mokoena a transformé sans difficulté (1-1).

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La fin de rencontre a été animée, les deux équipes poussant pour arracher la victoire. Chacune a eu ses chances, mais le score n'a plus bougé. Les deux sélections restent en vie dans le groupe A, mais devront impérativement s'imposer lors de la troisième journée. Tout dépendra également du résultat du choc Mexique-Corée du Sud.