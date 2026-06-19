Bénin: Tentative de coup d'État au pays de décembre 2025 - L'ex-ministre Candide Azannaï a comparu devant la justice

L'ancien ministre Candide Azannaï a comparu ce 18 juin 2026 à Cotonou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans le cadre de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 au Bénin. Son avocat s'est dit « optimiste » et « serein » à la sortie de l'audience.

La tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, visant à renverser l'ex-président Patrice Talon, refait surface dans l'actualité judiciaire du Bénin. Ce 18 juin 2026, Candide Azannaï, président du parti Restaurer l'Espoir et ancien ministre de la Défense, mis en examen dans le cadre de cette affaire, a comparu devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

À huis clos, loin des caméras et du public, le prévenu a fait face aux trois juges qui composent cette commission. Seuls l'accusé, son avocat et les magistrats, étaient admis. Et pour la première fois, Candide Azannaï a été longuement interrogé sur le fond de l'affaire.

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Selon son avocat, l'opposant Candide Azannaï a été soumis à un interrogatoire au fond de plus de sept heures. Les questions ont porté sur les faits qui lui sont reprochés, rapporte son conseil : « Atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion », deux infractions retenues lors de son placement en détention provisoire, le 20 décembre, soit deux semaines après la tentative avortée.

« Il a répondu de la plus belle manière » à l'ensemble des questions, assure son conseil, Maître Aboubakar Baparapé, qui nourrit déjà l'espoir d'un non-lieu en faveur de son client : « Je suis optimiste. Il n'y a aucun élément probant susceptible de l'impliquer dans la tentative de coup d'État. Il n'y a rien, rien ! Parole d'avocat ! Je suis serein. Je me bats pour un non-lieu. »

Plus d'une cinquantaine de personnes impliquées dans cette affaire

À l'issue de l'audience, Me Aboubakar Baparapé a pris quelques minutes pour s'entretenir avec des militants de l'opposant, ainsi qu'avec son épouse et sa fille en larmes. Un compte rendu improvisé, des mots d'apaisement et un rappel de la réalité judiciaire.

Plus d'une cinquantaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Ce n'est qu'à la fin de l'instruction que l'on saura qui sera réellement mis en cause et qui ne le sera pas.

Candide Azannaï a quitté la Criet à bord d'un pick-up aux vitres teintées. Personne ne l'a aperçu : le véhicule a emprunté, à l'arrivée comme au départ, des accès qui le tenaient à l'écart de tous les regards.

D'allié du pouvoir à opposant

Ancien allié de la première heure de Patrice Talon reconverti en opposant farouche après sa démission du ministère délégué à la Défense, il avait claqué la porte du gouvernement pour devenir l'un des opposants les plus virulents du régime.

Ces dernières années, il multipliait posts, vidéos et déclarations jugés osés et courageux à l'encontre du pouvoir. Refusant l'étiquette classique d'opposant, il se présentait comme un acteur de la « résistance nationale ».