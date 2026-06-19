Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire - ouverture d'une enquête sur la destruction d'un quartier d'Abidjan

En Côte d'Ivoire, la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) annonce l'ouverture d'une enquête suite à la démolition, début-juin, de plusieurs habitations et commerces du quartier Campement, dans la commune de Koumassi, à Abidjan. Des destructions opérées sans autorisation, par un particulier, Jacques Brou, actuellement recherché par les services judiciaires. Cette enquête vise à vérifier si ces démolitions relèvent de faits d'enrichissement illicite.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) de Côte d'Ivoire se concentre sur un aspect : les conditions dans lesquelles Jacques Brou a pu prétendre bénéficier de 34 hectares de terrain à Koumassi, où il a occupé le poste de troisième adjoint au maire, entre 1998 et 2000.

Epiphane Zoro Bi, le président de l'HABG, interroge : « Comment un élu local, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, a-t-il pu acquérir, à titre personnel, une superficie de 34 hectares, représentant 4% du territoire communal de Koumassi ? L'une des questions qui se pose à nous est : "Est-ce qu'on n'est pas là dans une situation d'enrichissement illicite d'un agent public ? Est-ce qu'on n'est pas là dans une situation de conflit d'intérêt où il s'octroie un domaine de l'État ?". »

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Enrichissement illicite, prise illégale d'intérêt

Cette enquête va notamment s'appuyer sur les titres fonciers, les documents du cadastre et les archives administratives de Koumassi. Les enquêteurs veulent chercher des éléments factuels pour savoir si on est face à un cas d'enrichissement illicite ou de prise illégale d'intérêt.

En attendant les conclusions de cette enquête, l'ancien président du pays, Laurent Gbagbo, suggère de parer au plus urgent : reloger les familles sans abris. Le leader du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) évoque notamment la mise en place d'un dispositif d'hébergement provisoire.

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