Congo-Kinshasa: L'UNICEF remet une usine de production d'oxygène médical au Centre hospitalier de Kingasani à Kinshasa

L'UNICEF a remis ce mercredi 17 juin, au Centre hospitalier de Kingasani (CHK), à Kinshasa, une nouvelle usine de production d'oxygène médical d'une capacité de 2 500 litres par jour. Une avancée majeure pour le renforcement du système de santé en République démocratique du Congo.

L'infrastructure a été officiellement inaugurée ce mercredi en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire général à la Santé.

Dotée d'une capacité de production de 2 500 litres d'oxygène médical par jour, cette nouvelle installation vise à améliorer la prise en charge des patients en situation critique, notamment ceux admis en soins intensifs ou souffrant de crises d'hypoxémie.

Pour le médecin chef de zone de Kingasani, cette infrastructure constitue une réponse essentielle aux besoins sanitaires de la population et permettra d'assurer une disponibilité continue de l'oxygène médical au sein de l'établissement.

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Selon les données du secteur de la santé, la République démocratique du Congo compte désormais 58 usines de production d'oxygène médical réparties dans 22 provinces. Toutefois, certaines provinces comme le Haut-Uele, le Bas-Uele, la Tshuapa et le Tanganyika restent encore dépourvues de telles infrastructures.

Le président du Groupe de travail sur l'oxygène médical, Dr Jean-Fidèle Ilunga, souligne que l'usine de Kingasani pourra également soutenir plusieurs hôpitaux de la ville de Kinshasa, contribuant ainsi à renforcer la réponse sanitaire dans la capitale.

Un engagement pour réduire la mortalité maternelle et néonatale

Le représentant de l'UNICEF, Dr Prospère Amedé Djiguinde, a réaffirmé l'engagement de son organisation, en collaboration avec la coopération canadienne, à soutenir la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en RDC.

De son côté, le secrétaire général à la Santé a indiqué que cette mise en service s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de couverture santé universelle, visant à améliorer l'accès aux soins essentiels.

Les autorités sanitaires estiment que la RDC a besoin d'environ 24 milliards de litres d'oxygène médical par an. Pour répondre efficacement à cette demande, le pays devrait disposer d'environ 450 usines de production à travers son territoire.