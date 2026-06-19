Congo-Kinshasa: Dix décès dont huit enfants, signalés en 48 heures sur le site de déplacés de Kigonze en Ituri

Dix décès, ont été enregistrés en l'espace de deux jours parmi les déplacés vivant sur le site de Kigonze, en Ituri. Les responsables du site, qui ont alerté jeudi 17 juin sur Radio Okapi, appellent à des investigations médicales approfondies pour déterminer les causes exactes de ces morts survenues dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola.

Parmi les victimes figurent huit enfants et deux adultes.

Selon les gestionnaires du site, les personnes décédées présentaient principalement des symptômes de fièvre et d'anémie avant leur décès.

« Nous n'avons constaté aucun signe d'hémorragie. Les enfants présentaient plutôt de la fièvre et des signes d'anémie. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles », a déclaré le responsable du site.

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Les responsables estiment qu'il est indispensable de réaliser des analyses médicales afin d'écarter ou de confirmer toute menace épidémiologique, notamment dans un contexte où la province fait face à des cas d'Ebola.

Les gestionnaires du site attribuent également cette situation à la dégradation continue des conditions de vie des déplacés.

Selon eux, la dernière assistance alimentaire reçue par les habitants du site remonte à 2021. Depuis lors, des milliers de personnes vivent dans une grande précarité, avec un accès limité à l'alimentation et aux soins de santé.

« Cela fait maintenant cinq ans que nous ne recevons plus aucune assistance », déplorent-ils.

Crainte d'une propagation de maladies

Les responsables du site signalent que certaines familles sont restées en contact avec les dépouilles avant leur inhumation. Les corps étaient temporairement conservés dans une salle de réunion désaffectée du site.

Ils redoutent qu'une éventuelle maladie contagieuse puisse se propager rapidement parmi les milliers de déplacés vivant dans des conditions de promiscuité.

« Si une maladie ou une épidémie venait à se propager parmi les milliers de personnes vivant dans ce site, ce serait une véritable catastrophe au regard de nos conditions de vie déjà très précaires », a averti le chef des gestionnaires du site.

Dans le cadre des mesures de riposte contre Ebola, sept victimes ont été inhumées mercredi 17 juin, tandis que les trois autres devaient l'être au cours de la journée de ce jeudi, selon les responsables du site.

À ce stade, l'équipe de riposte contre Ebola en Ituri n'a pas encore communiqué officiellement sur les mesures prises à Kigonze, où les dispositifs de prévention et de sensibilisation sont jugés largement insuffisants par les gestionnaires du camp.