Afrique: LINAFOOT Play-offs - Linafoot - Play-offs - Mazembe s'envole, Vita Club dit adieu au continent

La 13e journée des play-offs de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) s'est disputée mercredi 17 juin à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Quatre rencontres étaient au programme, avec des enjeux importants aussi bien en haut qu'en bas du classement.

Mazembe s'impose largement et prend la tête

Au stade du TP Mazembe de Kamalondo, le Tout Puissant Mazembe a signé une large victoire face au CS Don Bosco (3-0).

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Les Corbeaux ont fait la différence grâce à des réalisations de Satala Saïdi Assani (19e), Christopher Samangua (38e) et Faverdi Bongeli (42e).

Ce succès permet au club de Lubumbashi de consolider sa première place avec 27 points et de prendre une option sérieuse dans la course au titre.

Les Aigles du Congo freinés par Maniema Union

Dans l'une des affiches phares de la journée, les Aigles du Congo ont été accrochés par l'AS Maniema Union (1-1).

Ce match nul coûte cher aux Samouraïs, qui cèdent la première place et rétrogradent à la deuxième position avec 26 points.

Maniema Union confirme de son côté sa solidité et reste bien installé dans le haut du tableau.

Vita Club dit quasiment adieu à l'Afrique

Au stade Kibassa Maliba, l'AS Vita Club a été tenue en échec par l'AS Simba (1-1).

Ce résultat compromet sérieusement les chances des Moscovites de décrocher une qualification pour une compétition interclubs africaine la saison prochaine.

Malgré une prestation engagée, les Vert et Noir n'ont pas réussi à faire la différence dans un match décisif.

Lupopo freiné par Céleste FC

Dans la dernière rencontre de la journée, Saint-Éloi Lupopo a été accroché par Céleste FC (1-1).

Un nul qui freine les ambitions des Cheminots, désormais contraints de batailler lors de la dernière journée pour améliorer leur position.

Classement provisoire après la 13e journée

TP Mazembe : 27 pts

Aigles du Congo : 26 pts

AS Maniema Union : 23 pts

CS Don Bosco : 17 pts

Saint-Éloi Lupopo : 15 pts

AS Simba : 8 pts

Céleste FC : 4 pts