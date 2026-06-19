Afrique: Analyse du match entre les Léopards de la RDC et la Seleção du Portugal

La République Démocratique du Congo a créé la sensation pour son entrée en Coupe du monde 2026. Les Léopards ont tenu en échec le Portugal, un but partout, ce mercredi 17 juin, au stade de Houston aux USA, en match de la première journée du groupe K. Un résultat historique qui suscite fierté et espoir chez de nombreux Congolais. A Kinshasa par exemple, les supporters encouragent déjà le staff technique à ajuster la ligne offensive pour les prochaines rencontres. Et à Kamina, dans la province du Haut Lomami, les habitants de cette ville ne sont pas restés indifférents. Ils sont descendus dans la rue pour manifester leur joie. Deuxième de son groupe derrière la Colombie a l'issue du premier match de tous les pays du groupe, la RDC jouera encore contre deux pays avant de clôturer les phases de poules.

Questions :

-Quelle lecture faire de ce match entre la RDC et le Portugal ?

-Et quelles seraient les chances des Léopards pour la suite de cette compétition ?

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Invités :

-Pierre-Célestin Kabala Mwana Mbuyi, analyste sportif et président de l'Association des journalistes Sportifs du Congo.

-Delphin Kikuni, ancien vice-président de la LINAFOOT et analyste sportif.

-Sony-Médard Kazadi, président et manager du Club de football, Ecole de football de Kananga (EFOKAN).