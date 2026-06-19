Congo-Kinshasa: Promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine de la mode au pays

18 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC est un vivier impressionnant de créateurs de mode talentueux. De nombreux stylistes émergent, mêlant savoir-faire, matières locales comme le raphia et tendances contemporaines.

Les nouvelles collections de vêtements sont souvent présentés dans des boutiques de mode, lors des défilés de mode et autres grands évènements comme la DRC Fashion Week.

Selon de nombreux experts, les entrepreneurs dans le domaine de la mode peuvent évoluer en créant leur propre marque reconnue sur le plan international, soit ils peuvent travailler avec des marques de renommée mondiale.

Par ailleurs, le gouvernement congolais à travers le ministère de la culture s'engage à soutenir l'industrie de la mode pour valoriser le « Made in Congo ».

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Pour atteindre cet objectif, l'Institut Regional de la Mode en Afrique, IRMA en sigle a ouvert ses portes à Kinshasa pour former la nouvelle génération de créateurs de mode ou styliste.

Comment encourager les jeunes à investir dans ce domaine pour garantir leur indépendance financière ?

Quelles sont les opportunités qui s'offrent dans ce secteur ?

Jody Daniel s'est entretenue à ce sujet avec les invités ci-après :

  • Kabbir Atti, responsable programme de Kobo Hub
  • Albert Ngandu, responsable technique et chargé de la formation à IRMA
  • Emmanuel Kazadi, responsable de la bibliothèque et de la micro-folie

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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