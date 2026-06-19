Congo-Kinshasa: Assainissement de Kinshasa - Le Service national va déployer 4 000 « Bâtisseurs » dès ce week-end

19 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A travers une vidéo mise en ligne jeudi 18 juin 2028, le commandant du Service national, lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik annonce que plus de quatre mille « bâtisseurs de la nation » (anciens « Kulunas » rééduqués) seront déployés à Kinshasa, dès ce week-end, pour participer aux travaux d'assainissement de la capitale.

Récemment nommé commandant de la Task force chargée de l'assainissement de Kinshasa, le Lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik veut passer à l'action, avec ce deploiement annoncé de ces anciens « Kulunas » rééduqués et formés pendant deux ans au Service national à Kaniama Kasese.

Un de ces agents précise qu'ils ont reçu mission de mettre fin à l'incivisme environnemental dans la capitale :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous, nous avons reçu des missions très précises : nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa, en même temps, de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit des gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les entreprises publiques où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils jettent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.