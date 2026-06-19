Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Premier contact entre la Fécofoot et les clubs

18 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a eu, le 18 juin, à Brazzaville un dialogue franc avec les dirigeants des clubs, consécutif à la réouverture officielle des stades par le ministère des Sports.

La Fécofoot a recueilli les avis des clubs quant à l'organisation probable de la Coupe du Congo, la seule compétition de la saison 2025-2026 qui peut être sauvée.

Les dirigeants des clubs ont à leur tour exprimé leur volonté de disputer la compétition sous conditions. Ils réclament, en effet, la subvention de chaque club à hauteur de cinq millions FCFA et une totale prise en charge, notamment le transport et même l'assurance de la compétition. La Fécofoot a pris acte et promis de rendre compte au ministère des Sports.

La Coupe du Congo instituée par décret présidentiel ne s'est plus jouée depuis 2024. Le peu de temps qui reste permettra à la Fécofoot de revoir le format de la compétition. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, dit-on .

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