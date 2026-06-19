Tunisie: Route Korba-Beni Khalled - Un chantier de trois mois pour améliorer la mobilité

Les travaux de réhabilitation et de revêtement de la route régionale n°44 reliant Korba à Beni Khalled, dans le gouvernorat de Nabeul, ont démarré mercredi. Ce projet, d'un coût global de 3 millions de dinars, concerne un tronçon de trois kilomètres et vise à améliorer les conditions de circulation sur l'un des principaux axes routiers de la région.

Réalisés sous la supervision de la direction régionale de l'Équipement et de l'Habitat de Nabeul, ces travaux s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour moderniser les infrastructures routières et faciliter les déplacements des citoyens. La route concernée, considérée comme un axe stratégique pour la ville de Korba, avait fait l'objet de nombreuses réclamations de la part des usagers en raison de sa dégradation avancée.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, la députée de Korba à l'Assemblée des représentants du peuple, Noura Chebrak, a indiqué que les travaux s'étendront sur une période de trois mois. Le chantier couvrira le tronçon allant de l'entrée de la ville de Korba jusqu'à la zone de Henchir Ayed.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La parlementaire a précisé que le projet avait été approuvé dès 2024 par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, à la suite de plusieurs démarches et correspondances engagées auprès des autorités compétentes.

Par ailleurs, Noura Chebrak a annoncé le lancement de l'appel d'offres relatif à deux autres projets routiers structurants dans la région. Le premier concerne la réalisation d'une route périphérique de 13 kilomètres reliant Tazarka à la zone de Hattouba en direction de Menzel Temime. Le second porte sur la réhabilitation de la route régionale n°27 traversant le centre-ville de Korba sur une longueur de quatre kilomètres.

Financés par la Banque européenne d'investissement, ces deux projets représentent un investissement global de 95 millions de dinars. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 28 juillet prochain, tandis que le démarrage des travaux est prévu pour la fin de l'année 2026. Leur réalisation devrait s'étaler sur une période de 30 mois.

Selon les responsables du projet, ces investissements contribueront à l'amélioration de la qualité des infrastructures routières, à la fluidification du transport des personnes et des marchandises et au renforcement de la sécurité routière dans l'ensemble de la région.