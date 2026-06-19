Tunisie: Entrée sud de Tunis - Attention aux nouvelles déviations de circulation

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé, jeudi soir, la mise en place d'une déviation de la circulation à partir de 10h00, le samedi 20 juin 2026, afin de permettre l'achèvement des travaux du pont de La Cagna.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite du projet d'élargissement de l'entrée sud de Tunis, au niveau de la route régionale n°22, ainsi que de la réalisation de la troisième phase des travaux.

Selon un communiqué du ministère, les automobilistes en provenance d'El Mourouj et de Hammam-Lif et se dirigeant vers le centre-ville de Tunis, l'aéroport ou Bizerte devront emprunter la voie située à l'extrême gauche au niveau du pont de La Cagna avant de poursuivre leur trajet sur la route principale (route régionale n°22).

Les conducteurs venant des mêmes zones et se dirigeant vers La Cagna ou Bab Alioua sont, quant à eux, appelés à rester sur la voie située à l'extrême droite à hauteur du pont.

Le ministère a également invité les usagers de la route à respecter la signalisation temporaire installée sur le chantier et à réduire leur vitesse afin de garantir la sécurité de tous.

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