Tunisie: Kef - Achèvement imminent du nouveau barrage de Mellègue supérieur

La situation aux abords du barrage de Mellègue, situé dans la délégation de Nebeur (gouvernorat du Kef), est désormais stabilisée et aucun risque de catastrophe n'est à signaler, à la suite de la défaillance survenue au niveau de la vanne de secours. C'est ce qu'a indiqué le député de la circonscription, Imed Seddiri, lors de son passage sur Diwan FM.

Selon l'élu, l'incident est dû à un dysfonctionnement électrique ayant provoqué un décalage de la vanne de sécurité, normalement destinée à absorber les crues en provenance de l'Algérie. Cette défaillance a entraîné un important débit d'eau, avec un pic estimé à 600 000 m³ par seconde avant de redescendre à 400 000 m³ par seconde, selon ses déclarations.

Le barrage aurait ainsi perdu environ 21 millions de m³ d'eau. Toutefois, cette quantité n'a pas été perdue dans la nature, mais redirigée vers le barrage de Sidi Salem, jugé capable de supporter ce volume.

Aucun bilan humain ni dégât matériel majeur n'a été enregistré. Seuls des dommages limités ont été constatés au niveau de certaines exploitations agricoles et d'oliveraies situées en bordure de l'oued.

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Le député a toutefois souligné des insuffisances dans le système de maintenance des barrages, estimant que l'incident met en évidence la nécessité de renforcer les opérations d'entretien périodique. Il a également indiqué que la réparation de la vanne nécessite des moyens financiers importants ainsi que des équipements lourds et des équipes techniques spécialisées.

Par ailleurs, il a annoncé que le nouveau barrage de Mellègue supérieur, construit par des entreprises chinoises, est en phase finale de réalisation. Sa mise en exploitation est prévue pour le mois de septembre prochain, avec une capacité d'irrigation estimée entre 12 000 et 13 000 hectares.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de maintenir l'ancien barrage et de le réhabiliter afin qu'il puisse continuer à jouer un rôle complémentaire au nouveau projet hydraulique.