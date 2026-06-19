Sénégal: Vingt francs CFA seront prélevés sur chaque kilogramme de noix de cajou exportée à l'état brut

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé le prélèvement de 20 francs CFA sur chaque kilogramme de noix de cajou exportée à l'état brut, une mesure destinée à alimenter un fonds d'appui dédié à cette filière.

"Pour la relance de la filière anacarde, il a été décidé un prélèvement de 20 francs CFA sur chaque kilogramme de noix de cajou exportée à l'état brut", affirme un communiqué du secrétaire général dudit ministère, Seydina Ababacar Ndiaye.

"Ce prélèvement a pour objectif exclusif d'alimenter un fonds d'appui dédié au développement de la filière, au bénéfice de l'ensemble des acteurs", explique M. Ndiaye.

Lors d'une réunion consacrée à la filière anacarde, mardi 16 juin, à Ziguinchor (sud), deux propositions ont été faites, d'après lui.

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Des producteurs et des industriels ont suggéré au ministère de l'Industrie et du Commerce de faire appliquer "immédiatement" un prélèvement de 20 francs CFA sur chaque kilogramme de noix de cajou exportée à l'état brut, selon le communiqué.

Ceux qui ont fait cette proposition ont estimé qu'elle pouvait permettre de "rendre opérationnel le fonds d'appui [à la filière anacarde] et d'accélérer [son] développement", rapporte M. Ndiaye.

D'autres participants ont préconisé le report à l'année prochaine de l'application du prélèvement.

Ils jugent "nécessaire d'avoir au préalable toutes les dispositions pratiques, organisationnelles et techniques pour sa mise en oeuvre".

"Face à ces positions divergentes, le ministre n'a pas souhaité trancher unilatéralement. Il a clairement dit que cette question devait faire l'objet d'un consensus entre les acteurs de la filière", explique le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.

D'après lui, le ministre Serigne Guèye Diop souhaite que "la décision retenue soit partagée, comprise et acceptée par tous".

Par la suite, M. Diop "a invité les parties prenantes à poursuivre les échanges et à se mettre d'accord sur une position définitive, concernant les modalités et le calendrier d'application du prélèvement", note Seydina Ababacar Ndiaye.

Il ajoute que le ministre "a chargé [...] le gouverneur [de Ziguinchor] d'étudier en profondeur la question du prélèvement, de mener les concertations nécessaires avec l'ensemble des acteurs de la filière et de préparer une feuille de route claire et détaillée de la mise en application du prélèvement de 20 francs CFA destiné au fonds d'appui".

Il a été recommandé au gouverneur de le faire "dans le cadre d'un comité restreint régional", selon le communiqué.

La "volonté [du ministre] est de favoriser le dialogue, la transparence et la recherche de compromis, dans l'intérêt supérieur de la filière anacarde et de tous ses acteurs", ajoute M. Ndiaye.

Une bonne partie des exportations sénégalaises d'anacarde - noix de cajou - provient de la région de Ziguinchor.