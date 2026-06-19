Sénégal: 60 ans de la bibliothèque universitaire - L'UCAD expose l'héritage intellectuel et spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé, jeudi, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de sa bibliothèque centrale, une journée scientifique consacrée à l'héritage intellectuel et spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, dont la pensée a été présentée comme une référence en matière d'éducation, de développement humain et de dialogue entre les savoirs.

La rencontre a réuni autorités universitaires, représentants religieux et chercheurs autour d'une réflexion sur la place du savoir dans la construction de l'individu et le développement des sociétés.

Elle portait sur le thème "Savoir et éducation comme voie de libération : l'actualité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba"

Selon les organisateurs, le choix du thème de cette journée scientifique traduit la permanence et l'actualité de cette pensée, particulièrement dans un contexte mondial marqué par des crises de sens, des inégalités éducatives et des défis éthiques grandissants.

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Le représentant et fils du khalife général des mourides, Serigne Cheikh Bambali Mbacké, a salué une initiative qu'il a qualifiée d'inédite, relevant que des manifestations liées au mouridisme sont généralement organisées à l'université par les étudiants.

"C'est la première fois que je vois une activité en lien avec le mouridisme organisée par les autorités universitaires. Cette démarche constitue une rupture culturelle et spirituelle", a-t-il déclaré.

Le directeur de la bibliothèque centrale de l'UCAD, François Malick Diouf a, pour sa part, souligné que cette célébration s'inscrit dans "une volonté de magnifier la mémoire d'un des penseurs les plus féconds d'Afrique".

Selon lui, l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dépasse largement le cadre religieux et constitue un patrimoine intellectuel majeur, fondé sur la connaissance, l'éthique, le travail et la formation de l'individu dans ses dimensions intellectuelle, morale et spirituelle.

"Cheikh Ahmadou Bamba a compris très tôt que l'émancipation d'un peuple passe nécessairement par l'éducation, par la maîtrise de la connaissance et par la formation de l'individu", a insisté M. Diouf.

Il a également insisté sur la nécessité de créer des passerelles entre savoir académique moderne et tradition islamique savante, affirmant que ces deux formes de connaissance "ne s'opposent pas mais se fécondent mutuellement".

L'abbé Christophe Sène, représentant l'archevêque de Dakar, a salué une initiative qu'il considère comme favorisant le dialogue entre traditions religieuses et intellectuelles.

L'éducation demeure au coeur de toute oeuvre religieuse authentique, a-t-il dit en transmettant le message de Monseigneur André Guèye.

Selon l'abbé Sène, "construire l'homme dans son coeur et dans son esprit constitue le fondement même du développement intégral".