Sénégal: Drame à Cabrousse - Deux élèves du lycée Aline Sitoé Diatta perdent la vie par noyade

Les corps de deux élèves noyés mercredi 17 juin à Cabrousse, dans la commune de Diémbéring, lors d'une baignade, ont finalement été retrouvés ce jeudi 18 juin.

Portés disparus en mer ce mercredi 17 juin, non loin d'un grand hôtel de Cabrousse, deux élèves du lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye ont été retrouvés sans vie ce jeudi.

Selon une source sécuritaire, les deux adolescents se sont noyés lors d'une baignade. La source précise que la jeune fille a été la première à être emportée par le courant marin. Son camarade aurait alors tenté de lui porter secours. Malheureusement, indique-t-elle, il n'a pas pu résister à la puissance des vagues.

Aussitôt après cette tragédie, survenue lors d'une sortie de fin d'année entre camarades de classe, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Cap-Skirring ont été mobilisés. Appuyés par des pêcheurs, ils ont entrepris des recherches.

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Les corps des victimes ont finalement été retrouvés 24 heures plus tard. Ils ont été « formellement identifiés », selon la même source sécuritaire.

Après les constatations d'usage, ajoute-t-elle, les dépouilles ont été remises aux familles sur instruction des autorités judiciaires.

À Cabrousse, d'où était originaire Jean-Michel Diatta, l'un des élèves portés disparus, les populations sont sous le choc. La deuxième victime se nomme Fatoumata Bintou Diallo. Elle est la fille d'un célèbre commerçant établi dans le Kassa.