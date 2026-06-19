Sénégal: Mamadou Diagna Ndiaye magnifie la diplomatie du sport et de la jeunesse

À l'occasion de la célébration du King's Day, organisée en l'honneur de l'anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, a mis en avant le rôle du sport comme vecteur de rapprochement entre les peuples et les générations.

Selon lui, cette célébration placée sous le thème de la diplomatie de la jeunesse et du sport illustre parfaitement les valeurs de partage et de coopération entre les nations.

S'adressant à l'ambassadrice du Royaume-Uni, Carine Roberts, Mamadou Diagna Ndiaye a souligné que la diplomatie ne se limite pas aux échanges officiels entre États. « La vraie diplomatie, celle qui marche, c'est quand un ballon réunit des enfants de Dakar et de Londres », a-t-il déclaré, estimant que le sport crée des liens fondés sur le respect mutuel et l'égalité des chances.

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Le président du CNOSS a également mis en lumière l'importance des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui constitueront une première historique pour le continent africain. L'événement réunira 2 800 jeunes athlètes issus de 206 pays. « Le Sénégal va recevoir le monde. Et devinez quoi ? Le sport sera notre langue commune », a-t-il affirmé.

Évoquant l'héritage des Jeux olympiques de Londres 2012, il a salué l'exemple britannique en matière d'utilisation du sport comme outil de paix, d'éducation et d'inclusion. Selon lui, cette vision rejoint celle du Roi Charles III, qui encourage la construction de ponts entre les peuples, notamment à travers la jeunesse. « Merci au Royaume-Uni pour son soutien constant au sport sénégalais. Vos programmes, vos échanges, vos coachs... ça forme nos champions de demain », a-t-il déclaré.

Il a ensuite réaffirmé l'engagement du Sénégal à faire de Dakar 2026 « une fête du fair-play », assurant que les jeunes du monde entier, y compris les Britanniques, seraient accueillis comme chez eux.