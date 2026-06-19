Burkina Faso: Le choix de la rigueur juridique

La décision rendue, le mercredi 17 juin 2026, par le Conseil constitutionnel du Sénégal dans l'affaire relative à la réintégration de l'ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, à l'Assemblée nationale constitue un tournant important dans l'interprétation des compétences des institutions de la République. Saisi par 18 députés de l'opposition qui contestaient la légalité de l'intégration de Ousmane Sonko, le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas se prononcer sur le fond du dossier.

Les sages ont plutôt déclaré leur incompétence à connaître de cette affaire. A première vue, cette décision peut apparaître comme une esquive. Pourtant, une analyse objective montre qu'elle s'inscrit dans une logique de respect strict des limites constitutionnelles du Conseil et de la séparation des pouvoirs. Les requérants soutenaient que le Conseil constitutionnel, en tant que juge de la régularité des élections et garant du bon fonctionnement des institutions, pouvait examiner la décision du Bureau de l'Assemblée nationale ayant permis à Ousmane Sonko de retrouver son siège de député après son départ de la Primature.

Ils invoquaient notamment l'article 92 de la Constitution ainsi que la mission de régulation institutionnelle reconnue au Conseil. Mais, les sages ont adopté une lecture restrictive de leurs prérogatives. Selon eux, leur compétence en matière électorale est limitée au contrôle de la régularité des élections nationales jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Une fois ce processus achevé, leur intervention prend fin. Or, la décision contestée est intervenue, le 24 mai 2026, soit près de deux ans après les élections législatives anticipées de novembre 2024.

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Pour le Conseil constitutionnel, il ne s'agissait donc pas d'un contentieux électoral mais d'un acte administratif interne à l'Assemblée nationale. Dès lors, ce litige échappe à son champ de compétence. Cette position traduit une volonté claire de ne pas étendre indûment les pouvoirs du juge constitutionnel. Dans un État de droit, chaque juridiction dispose d'un domaine d'intervention précis. En refusant de connaître de l'affaire, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne peut se substituer aux autres juridictions ni devenir un juge universel de tous les actes des institutions.

Toutefois, cette décision ne règle pas le débat politique et juridique autour du retour de Ousmane Sonko au Parlement. En déclarant son incompétence, le Conseil n'affirme pas que l'intégration de l'actuel président de l'Assemblée nationale est légale. Il dit simplement qu'il n'est pas l'organe habilité à trancher cette question. C'est là toute la nuance. L'opposition essuie un revers procédural mais conserve la possibilité de rechercher d'autres voies de recours devant les juridictions compétentes, notamment celles chargées du contrôle de la légalité des actes administratifs.

La bataille judiciaire pourrait donc se poursuivre sous d'autres formes. Sur le plan politique, cette décision constitue néanmoins une victoire pour Ousmane Sonko. Son statut de député et de Président de l'Assemblée nationale demeure intact. En d'autres termes, elle consolide sa position institutionnelle dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre les différents pôles du pouvoir sénégalais. Au-delà du cas Sonko, cette affaire rappelle l'importance du principe de séparation des pouvoirs.

Le Conseil constitutionnel a choisi de rester dans le périmètre que lui fixe la Constitution plutôt que de s'aventurer sur un terrain juridiquement incertain. Cette prudence peut être perçue comme un signe de maturité institutionnelle, même si elle laisse sans réponse la question fondamentale de la légalité du retour de l'ancien Premier ministre au Parlement. En définitive, le Conseil constitutionnel n'a pas fermé le dossier Sonko ; il a simplement indiqué que la clé ne se trouvait pas entre ses mains. La question du fond demeure donc entière, tandis que le débat politique, lui, est loin d'être terminé.