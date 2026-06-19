Avant même le coup d'envoi de l'importante rencontre de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde 2026 entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les supporters des deux nations ont donné le ton dans une ambiance de convivialité et de fraternité.

En prélude au match prévu ce samedi 20 juin 2026 entre les Éléphants et la Mannschaft, les membres de la diaspora ivoirienne au Canada et les supporters allemands se sont affrontés, le mercredi 17 juin, lors d'un match de gala disputé sur la pelouse du complexe sportif Churchill Meadows Community Centre and Mattamy Sports, à Mississauga, dans le Grand Toronto.

Au terme d'une rencontre engagée, les représentants de la diaspora ivoirienne se sont imposés sur le score de 4 buts à 2. Déjà largement dominateurs en première période, les Ivoiriens regagnaient les vestiaires avec une confortable avance de 3 buts à 1. Revenus à 3-2 à l'heure de jeu, les supporters allemands ont finalement cédé en fin de rencontre face à une équipe ivoirienne plus réaliste, qui a inscrit un quatrième but pour sceller définitivement sa victoire (4-2).

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Au-delà de l'aspect sportif, cette rencontre s'est voulue un symbole de fraternité, de dialogue interculturel et de promotion du vivre-ensemble, conformément à la vision prônée par le Président de la République, Alassane Ouattara, en toutes circonstances, notamment sur la scène internationale.

C'est dans cet esprit que le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a accordé son parrainage et son soutien institutionnel à cette initiative majeure de mobilisation de la diaspora ivoirienne à Toronto.

Une délégation du ministère des Sports était présente à cette rencontre. Elle était composée notamment d'Ousmane Gbané, directeur général de l'ONS, d'Adamah Diallo Khalil, conseiller technique, de Hadja Rima Touré, directrice de la Communication, ainsi que d'Adonis Kouadio, président du CNSE.

L'organisation de cet événement a mobilisé plusieurs personnalités issues des deux communautés. Du côté ivoirien figuraient notamment Constant Koffi, président du CNSE Canada, Stanislas Mian Étiégne, président d'Eyua Synergy, Abou Traoré, président de la communauté ivoirienne de Hamilton et représentant du président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, Viviane Sinan, vice-présidente de l'Association de la communauté ivoirienne de Toronto (ACIRT), ainsi que Justin Djedjé, Jean-Luc Amoikon et Patrick Degny.

La délégation allemande comprenait notamment Michael Laurer, du Federal Foreign Office, Frederike Müller-Späth et Sebastian Schmidt, de la German Football Association, ainsi que Patrick Berschick et Jan Hongsermeier, représentants du National Team Fan Club.