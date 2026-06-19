Cette fois, c'est la bonne ! Le délai du 1er août pour l'entrée en vigueur du conditionnement neutre des produits du tabac, ultime mesure barrière contre la progression du tabagisme en Côte d'Ivoire prise depuis 2022, doit être tenu.

La société civile ivoirienne engagée dans la lutte anti-tabac veille au grain. Aussi a-t-elle invité l'administration publique, les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire et les médias à prendre part à une table ronde sur la question, hier, au siège national de l'Oms, à Cocody Les 2 Plateaux.

Objectif : mettre tout le monde au même niveau d'information, renforcer les capacités et l'engagement des uns et des autres et les journalistes en particulier, s'armer contre les tactiques des industriels du tabac, clarifier les rôles et responsabilités de chacun et identifier les défis et risques potentiels en vue d'une mise en oeuvre effective, diligente et redevable du décret pris en janvier 2022.

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Le meeting a réuni une trentaine de participants représentant, entre autres, les directions générales des impôts, des douanes, du commerce intérieur, de l'industrie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions et les autres addictions (Pnlta), l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (Atca), l'Oms et plusieurs Ong et organes de presse.

L'initiative de la table ronde est portée par l'Ong Clucod, chef de file des organisations de la société civile dans la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. « Cette rencontre intervient à un moment crucial. Le 1er août, nous devons observer un grand changement dans la filière tabac. Nous espérons que le gouvernement respectera sa parole cette fois. Car il faut que le délai d'application du décret, qui a été déjà repoussé à plusieurs reprises, soit enfin respecté. Il est de la responsabilité de toutes les parties prenantes d'y veiller », a indiqué Fousseni Tall, président du conseil d'administration de Clucod.

Fortement recommandée par l'Oms à travers la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (Cclat) dont la Côte d'Ivoire est signataire, le décret du conditionnement neutre, présenté par Lacina Tall, coordonnateur général de Clucod, vise à supprimer tous les éléments marketing apparaissant sur les paquets de cigarettes et tous les autres produits du tabac (logos, couleurs attrayantes, messages trompeurs, etc.) Désormais, au moins 70% de la surface des paquets de cigarette doit comporter des mises en garde sanitaires.

Les messages de sensibilisation et tous les éléments visuels sur les paquets sont exclusivement proposés par le ministère de la Santé. Tous les paquets de cigarette vendus en Côte d'Ivoire, quelle que soit la marque ou l'origine, auront désormais une même couleur, le pantone 448 C, jugée la plus moche des couleurs. L'objectif est évident : réduire l'attractivité des produits du tabac et empêcher ainsi le renouvellement des générations de fumeurs.

Dr Ambroise Ané, représentant le représentant résident de l'Oms en Côte d'Ivoire, a félicité le gouvernement pour la prise de ce décret, « une décision courageuse » qui positionne la Côte d'Ivoire comme pays exemplaire. En effet, à ce jour, seul un pays en Afrique, l'île Maurice, a concrétisé l'application du conditionnement neutre. En franchissant cette étape, la Côte d'Ivoire où le taux de prévalence tabagique est de 14,6%, deviendra le 2e pays du continent à mettre en oeuvre cette mesure. « L'Afrique regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'attention et d'admiration.

En fixant l'entrée en vigueur effective du conditionnement neutre des produits du tabac au 1er août 2026, votre pays pose un acte de santé publique majeur qui résonne bien au-delà de ses frontières », s'est félicité Caleb Ayong, consultant pour l'Atca qui a appuyé l'Ong Clucod dans l'organisation de la table ronde.