Cote d'Ivoire: Coopération sanitaire - La Türkiye mobilise 27 entreprises à Abidjan pour renforcer son partenariat avec le pays

La Türkiye affiche ses ambitions dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Avec 27 entreprises spécialisées dans les équipements médicaux, les technologies hospitalières et les services de soins, elle constitue la plus importante délégation étrangère de la deuxième édition du Forum Inter Santé Médicale Expo (Intech Santé), ouverte le 18 juin 2026 à Abidjan.

Le Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouët accueille du 18 au 20 juin 2026 la deuxième édition du Forum Inter Santé Médicale Expo (Intech Santé), placée sous le thème : « Ensemble pour une santé interconnectée et souveraine ». Cette plateforme internationale réunit décideurs publics, experts, chercheurs, investisseurs et entreprises venues d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique autour des enjeux de la modernisation des systèmes de santé.

Parmi les délégations présentes, celle de la Türkiye se distingue par son ampleur. Sur les 120 exposants enregistrés, 27 entreprises turques participent au salon avec le soutien du ministère turc du Commerce. Une présence qui traduit le renforcement continu des relations ivoiro-turques dans le domaine de la santé.

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Présente à l'ouverture du forum, l'ambassadrice de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, s'est réjouie de cette mobilisation exceptionnelle. « Sur les 120 participants au salon, 27 entreprises sont turques. Nous avons ici de grands groupes hospitaliers ainsi que des fabricants d'équipements médicaux de premier plan. Cette présence répond à une demande croissante de coopération entre nos deux pays dans le secteur de la santé », a-t-elle déclaré.

La diplomate a souligné l'intérêt grandissant des patients ivoiriens pour les structures sanitaires turques. Selon elle, plusieurs milliers de personnes se rendent chaque année en Türkiye pour bénéficier de soins spécialisés, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les deux pays dans le domaine médical.

Cette dynamique est notamment portée par des groupes hospitaliers de référence tels que Koç Healthcare, représenté à Abidjan par Hamza Kaya, spécialiste international du programme patients.

Le groupe, qui regroupe plusieurs établissements de renom à Istanbul, Izmir, Bodrum et Antalya, a présenté son expertise dans des domaines de pointe tels que la transplantation d'organes, l'oncologie, la chirurgie robotique et les soins hautement spécialisés. « Nous travaillons selon des standards internationaux et collaborons avec des institutions médicales de renommée mondiale. Nous proposons l'ensemble des spécialités médicales, y compris les transplantations d'organes et les interventions assistées par robot », a expliqué Hamza Kaya.

L'innovation médicale turque est également illustrée par la participation de Novos Medical Systems, entreprise basée à Ankara et spécialisée dans les technologies néonatales.

L'entreprise expose des incubateurs, des réanimateurs, des systèmes de photothérapie et divers équipements destinés aux unités de soins intensifs pour nouveau-nés. D'autres acteurs majeurs du secteur sanitaire turc ont également fait le déplacement à Abidjan, notamment l'hôpital privé Güven d'Ankara, reconnu pour ses services médicaux de haut niveau, ainsi que les entreprises Zeoss, Mixta, Delta Trade Company et Yataş, spécialisée dans les solutions de literie et d'accompagnement des patients alités et bien d'autres.

Au-delà de la vitrine commerciale, Intech Santé se positionne comme un espace de réflexion sur l'avenir de la santé en Afrique. Son initiateur, Sékou Gon Coulibaly, fondateur de la société de Gestion et Concept en Informatique (Sgci), a rappelé le rôle central des technologies numériques dans l'amélioration de l'accès aux soins et le renforcement des systèmes sanitaires.

Au nom du ministère de la Santé, Soltié Coulibaly a présenté les progrès réalisés dans la digitalisation du système sanitaire ivoirien tout en évoquant les défis liés à la connectivité, à l'appropriation des outils numériques et à l'interopérabilité des plateformes de santé. Pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé, l'interconnexion des systèmes et la souveraineté sanitaire doivent avancer de concert afin de permettre aux États africains de renforcer leurs capacités d'innovation et leur autonomie stratégique.

Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie d'ouverture, témoignant de l'importance accordée à ce forum qui positionne Abidjan comme un carrefour régional des investissements, de l'innovation et de la coopération internationale dans le secteur de la santé.