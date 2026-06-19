Sénégal: Le pari de la territorialisation (2/4)

Le Projet mobilier national (Pmn) poursuit sa mission de promotion de l'artisanat sénégalais en renforçant la participation des artisans à la commande publique. Sous la coordination d'Ibrahima Tall, le programme mise sur la formation, le perfectionnement, l'accès au financement et au foncier, ainsi que l'accompagnement des artisans dans les procédures de marchés publics.

L'une des principales orientations du Pmn est la territorialisation de la commande publique, conformément à la vision de souveraineté économique portée par les autorités. L'objectif est de permettre aux artisans des différentes régions du pays de bénéficier davantage des marchés publics liés à l'équipement des administrations, tout en favorisant la création de valeur et d'emplois locaux.

Dans cette dynamique, le Pmn a renforcé son partenariat avec l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) pour former les artisans aux mécanismes des marchés publics. Une convention a également été signée avec la Sn-Hlm afin de faciliter leur intégration dans les programmes nationaux de logement. Le projet mise également sur la digitalisation avec la plateforme « Sunuy Artisan », conçue pour améliorer la visibilité des artisans et faciliter leur accès aux opportunités d'achat public, notamment dans le cadre des Demandes de renseignements et de prix (Drp).

Pour 2026, le Pmn prévoit d'accélérer sa stratégie à travers le lancement des Ateliers de référence (Adr), destinés à étendre les opportunités de la commande publique aux huit pôles territoriaux du Sénégal et à réduire la concentration des marchés dans la région de Dakar.

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Le programme entend aussi promouvoir l'innovation et la qualité des productions artisanales grâce à une collaboration avec l'Association sénégalaise de normalisation (Asn) et à l'organisation prochaine du Concours du mobilier national, qui récompensera les meilleurs prototypes et créations artisanales. Par ailleurs, le renforcement des capacités des artisans et l'amélioration de leur accès au foncier demeurent des priorités. Des centres de ressources sont en préparation afin d'offrir de meilleures conditions de production, de formation et d'accompagnement.

À travers ces initiatives, le Pmn ambitionne de faire de l'artisanat un véritable moteur de développement économique, de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire sénégalais.