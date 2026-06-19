Tunisie: Para-Athlétisme/Grand Prix de Tunis - Encore des médailles...

Comme à leur habitude, nos sportifs paralympiques excellent au Grand Prix de Tunis. Chaque jour de compétition apporte son lot de médailles.

Au fil des années, le Grand Prix de Tunis s'est fait une place de choix sur le calendrier international. En ce sens, sa 20e édition, qui a débuté avant-hier au Stade d'athlétisme de Radès et qui se poursuit jusqu'à demain, est inscrite au calendrier des Grands Prix de para-athlétisme.

Ils sont, d'ailleurs, 484 athlètes à y participer dont 124 femmes et 360 hommes, représentant 58 nations dont la Tunisie, pays hôte. L'équipe de Tunisie est représentée par 40 athlètes. Une équipe hétérogène qui regroupe les figures de proue à l'instar de Raoua Tlili, Walid Ktila, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi et Raja Jebali, mais aussi de jeunes espoirs qu'on prépare pour prendre la relève et qui découvrent pour la première fois cette compétition, à l'image de Youssef Ouhibi (17 ans, 5000 m T12) et Aymen Elaakm (19 ans, lancer du poids F40).

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Hier, au deuxième jour de la compétition, Raja Jebali a arraché l'or au lancer du poids (8,68 m). Raoua Tlili s'est adjugé également l'or au lancer du disque (35,61 m) et Fathia Amaimia le bronze (26,66 m). Hichem Rabye, lui, a décroché la médaille d'argent au lancer de massue (23, 91 m). Au lancer du poids, Mohamed Dihi s'est contenté du bronze (10,11 m).

Ces breloques s'ajoutent aux 9 médailles obtenues lors de la première journée (3 or, 3 argent et 3 bronze). Les trois médailles d'or ont été arrachées par Walid Ktila au 100 m fauteuil (T34) en 15.50), Yassine Guennichi au lancer du poids (F36) avec un jet à 17,09 m et Yosra Ben Jemaa au lancer du javelot (F34) avec un jet à 16,87 m.

Les médailles d'argent ont été l'œuvre de Amir Soltane au lancer du poids (F11) avec un jet à 11,93 m, Mohamed Nidhal Khelifi au 100 m fauteuil (T53) en 15.44 et Bochra Rzouga au lancer du disque (F53) avec un jet à 9,86 m.

Les trois médailles de bronze ont été obtenues par Jihad Zaabi au lancer du poids (F36) avec un jet à 13,75 m, Sawsen Ben Mbarek au lancer du javelot (F34) avec un jet à 13,35 m et Amel Dabbabi au 100 m fauteuil (T53) en 25.30.