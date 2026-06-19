Tunisie: Isharat Gallery - Pionniers, orientalistes et Ecole de Tunis

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Alya Hamza

Une exposition de belle tenue, cohérente et harmonieuse, une galerie qui offre de belles promesses.

Dernière arrivée sur la scène artistique de la place, Isharat gallery s'est rapidement distinguée par la justesse de ses choix.

Une première exposition audacieuse, curatée par l'universitaire Alia Nakhli dont c'était là une première expérience en dehors de son parcours académique, expérience réussie, il faut le signaler. On avait choisi pour thème l'art abstrait, et l'exposition retraçait un parcours pas toujours accessible et souvent occulté de grands artistes de la génération des rebelles. Une exposition personnelle suivait, présentant les dernières œuvres de Ahmed Zelfani.

Aujourd'hui, c'est aux peintres orientalistes et coloniaux ainsi qu'aux membres de l'Ecole de Tunis que la galerie rend hommage, dans une démarche remontant le temps et la chronologie de la peinture. Ben Abdallah, Bellagha, Gorgi, Lellouche, Yahia, Dhahak étaient tous présents par leurs œuvres, en peinture, dessins, lithographies ou sculptures sur bois.

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La deuxième salle de la galerie était consacrée aux pionniers et aux orientalistes. On y retrouvait Robert Hue, Armand Vergeaud, Henri Dabadie. Mais également un panneau de petits formats de toiles de Roubtzoff, ces œuvres que l'artiste russe, qui n'aimait pas le chevalet, calait dans le couvercle de sa boîte de peinture, ce qui leur donnait ce format quasi uniforme.

Sur les cimaises, on rencontre également un artiste dont on parle beaucoup mais dont les œuvres sont rares, le Baron D'erlanger. Et sur un panneau, discrète, mystérieuse, une petite œuvre de cette artiste dont le nom est apparu dans une étude, dont on a perdu la trace et dont on ne connaît que très peu de témoignages, Saïda Ben Salah. Une exposition de belle tenue, cohérente et harmonieuse, une galerie qui offre de belles promesses.

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